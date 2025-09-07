La Puebla del Río, Coria e Isla Mayor denuncian que la variante de la A-8058 se posponga al menos cinco años más

La 'Plataforma Circunvalación Ya' y los ayuntamientos de los municipios sevillanos La Puebla del Río, Coria e Isla Mayor han reclamado a la Junta de Andalucía explicaciones tras confirmarse que la construcción de la variante de la A-8058 se pospone al menos cinco años más, supeditada a la finalización del último tramo de la SE-40.

En este sentido, han informado de que el retraso «no solo afecta a la economía», dado que «frena» la atracción de empresas y el desarrollo de la industria agroalimentaria, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos de los municipios, porque la travesía «soporta un intenso tráfico pesado» que genera contaminación del aire, ruido constante, vibraciones en las viviendas y un «elevado riesgo de accidentes».

El portavoz de la plataforma, Antonio Domingo, ha comentado en declaraciones a Europa Press que conocieron la noticia tras ser publicada en medios locales a finales del pasado agosto, cuando anunciaron que la Junta de Andalucía posponía la variante de La Puebla a espera del avance de las obras del viaducto de la SE-40 sobre el Guadalquivir.

Por ello, plataforma y ayuntamientos implicados exigen ahora una reunión «urgente» con la Junta, «fechas claras» para la construcción de la variante, inversiones «definidas» y «transparencia» en la información, según han señalado en una nota conjunta.

Domingo ha asegurado que, además, el proyecto no es nuevo y, de hecho, responde a una «petición histórica», dado que «ya en el adelanto de las normas subsidiarias de 1982 aparecía el trazado de la variante, y en 2009 se indemnizaron los terrenos expropiados. Pero la crisis lo paralizó» y, desde entonces, la situación «ha permanecido estancada».

El portavoz ha asegurado que la travesía de la Puebla «soporta unos 15.000 vehículos diarios, de los cuales unos 2.000 son pesados», lo que ocasiona un «problema de contaminación» que afecta los vecinos que habitan a «apenas tres kilómetros» de la zona.

Además, ha detallado que en el tramo se concentran viviendas, colegios, un instituto, un consultorio, instalaciones deportivas y decenas de negocios, entre otras instalaciones, por lo que «es un problema de seguridad vial y de salud pública», debido a incidencias derivadas de esta situación, como ruido, vibraciones o contaminación del aire.

Un «freno» al desarrollo económico

La plataforma ha insistido en que no es únicamente un inconveniente para las personas, también un freno al desarrollo económico de la localidad. En este sentido, Domingo ha incidido en que «La Puebla lleva treinta años estancada en torno a los 11.000 habitantes», un hecho que achaca a que los jóvenes «se marchan porque no hay oportunidades». Así, ha argumentado que «con la circunvalación se podría atraer industria agroalimentaria y generar empleo».

Además, ha subrayado que la localidad se encuentra entre las comarcas con mayor producción de arroz de España y que afrontará este año una campaña con 30.000 hectáreas sembradas, lo que supondrá que «miles de camiones» atravesarán el pueblo. «El tapón de tráfico es también un tapón al desarrollo económico», ha advertido la plataforma en relación con las posibles incidencias en el tráfico que pudieran suceder ante la falta de la variante.

Mientras la variante se retrasa, los vecinos reclaman medidas paliativas, como el asfaltado fonoabsorbente, estudios de calidad del aire y reducción de la peligrosidad en la travesía. En este sentido, Domingo ha criticado que «desde 2009 no se ha vuelto a asfaltar. Ni a poner una placa contra el ruido. Es dejadez total hacia los ciudadanos».

Por todo ello, la plataforma ha manifestado que espera que la Junta de Andalucía atienda su solicitud de reunión dado que, según han concluido, «no es un proyecto local», pues «de la variante dependen la seguridad de miles de personas y el futuro económico de toda la comarca».