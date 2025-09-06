Calle de la urbanización Los Nietos donde ha ocurrido el crimen

La provincia de Sevilla suma dos tiroteos mortales en un mes, ambos en bares El doble crimen de la urbanización Los Nietos de Carmona se añade al varón asesinado de un disparo en Las Cabezas el pasado 7 de agosto

El doble crimen acontecido en un bar de la urbanización Los Nietos de Carmona, donde dos personas han fallecido este sábado por disparos efectuados por un rifle por un varón cuya detención sigue pendiente, arroja un saldo de dos tiroteos mortales en la provincia de Sevilla en un mes.

Y es que al filo de la madrugada del pasado 7 de agosto, la localidad de Las Cabezas de San Juan era el escenario de un grave tiroteo saldado con un varón fallecido por impacto de bala en el cráneo.

En aquella ocasión, los hechos comenzaron también en un establecimiento hostelero. En concreto, todo habría comenzado en un local de comida rápida de Las Cabezas con una pelea entre familias de dicha localidad y de Los Palacios y Villafranca, también en la comarca del Bajo Guadalquivir, que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

Pero después, en una media hora, miembros de la familia de Las Cabezas involucrada en el enfrentamiento habrían regresado al citado establecimiento, donde habrían comenzado los disparos por parte de estas personas, con el resultado de un vecino de Los Palacios muerto por impacto de bala en el cráneo y dos de sus familiares heridos.

Fueron detenidos así un varón vecino de Las Cabezas de entre 35 y 40 años de edad, «conocido» de la Guardia Civil y la Policía Local por incidencias previas, así como su mujer, como cooperadora en el crimen.

Tras su arresto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Lebrija, en funciones de guardia, decretó para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza, por un presunto delito de asesinato, dos delitos de tentativa de homicidio y un delito de tenencia ilícita de armas.

Ahora, la Guardia Civil está investigando este nuevo tiroteo, esta vez en la urbanización Los Nietos de Carmona, donde un varón habría irrumpido también en un bar, comenzando a disparar con un rifle contra la clientela del local, con el resultado de dos fallecidos y un herido grave, tratándose todas estas personas de residentes de esta urbanización de parcelas y chalés.

El presunto autor del crimen sería un vecino bastante conocido por haber protagonizado altercados anteriormente, incluso un «ataque con un hacha« en una ocasión, según testimonios de vecinos de la zona.

Mientras el herido grave ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario, sin que haya sido concretado cuál de ellos por motivos preventivos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla está investigando el crimen, sin que consten aún detenciones y sin descartar ninguna hipótesis.