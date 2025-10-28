Suscríbete a
Procesados un padre y una madre por delitos sexuales sobre su hija de 12 años en un club de intercambio de parejas

El progenitor de la víctima está en prisión provisional sin fianza y su madre está en libertad con cargos

Imagen de los juzgados de Instrucción de Sevilla
Fernando Barroso Vargas

Unos padres de un municipio sevillano han sido procesados por una jueza, después de que el varón sometiese presuntamente a una hija común de ambos menor de edad a la fecha de los hechos a relaciones sexuales completas pese a los «gritos y llantos» de ... la víctima, «siendo conocedora de estas prácticas su madre, sin haber hecho nada para garantizar la protección» de su hija. Tras el procesamiento de ambos progenitores, la jueza ha pedido a la Fiscalía que informe interesando nuevas diligencias o la conclusión del sumario de cara a su tramitación para juicio.

