Procesados un padre y una madre por delitos sexuales sobre su hija de 12 años en un club de intercambio de parejas

Unos padres de un municipio sevillano han sido procesados por una jueza, después de que el varón sometiese presuntamente a una hija común de ambos menor de edad a la fecha de los hechos a relaciones sexuales completas pese a los «gritos y llantos» de ... la víctima, «siendo conocedora de estas prácticas su madre, sin haber hecho nada para garantizar la protección» de su hija. Tras el procesamiento de ambos progenitores, la jueza ha pedido a la Fiscalía que informe interesando nuevas diligencias o la conclusión del sumario de cara a su tramitación para juicio.

El asunto queda de relieve en un auto emitido el pasado 15 de octubre por la jueza número dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria del Río, ordenando el procesamiento de estos padres, él en prisión provisional comunicada y sin fianza y ella en libertad con cargos, como responsables de un presunto delito contra la libertad sexual sobre menor de 16 años de edad en la persona de su propia hija, además de supuestos delitos de exhibicionismo y maltrato habitual en el ámbito familiar.

En este auto, recogido por este periódico, la jueza expone que de las actuaciones judiciales desplegadas se desprende indiciariamente que el varón, siempre presuntamente, «ha venido realizando actos de connotación sexual sobre su hija desde que la misma tenía unos 12 años de edad hasta que cumplió los 18 años y se marchó de casa, llegando incluso a penetrarla vaginalmente, siendo conocedora de estas prácticas su madre, sin haber hecho nada al respecto para garantizar la protección de su hija, que en aquellos momentos era menor de edad, teniendo la misma la obligación de velar por su bienestar».

El auto en cuestión describe pormenorizadamente las duras situaciones sufridas supuestamente por la víctima, representada por el letrado Germán Grima, del despacho Ateneo Abogados.

Por ejemplo, precisa que cuando la víctima tenía apenas 12 años de edad, sus padres la habrían llevado consigo a un club de intercambio de parejas situado en Dos Hermanas, donde su progenitor la habría sometido presuntamente a tocamientos «en presencia de su madre y también de otras personas que allí se encontraban»; llegando a practicar ambos relaciones sexuales ante ella. Después, incluso habrían ofrecido a la menor que participase de las mismas, incluyendo una presunta agresión por parte de su padre dada la negativa de la niña.

«Este tipo de acontecimiento en el mencionado club se producen en dos ocasiones más en fechas muy próximas», añade el auto, señalando a continuación un «cuarto episodio» en el que el padre acusado habría sometido a su hija a relaciones sexuales completas pese a sus «gritos y llantos» y de nuevo en presencia de su madre, en una habitación de hotel.

Los hechos del quinto episodio serían muy similares, pero acontecidos en una casa rural, donde ambos acusados habrían mantenido relaciones sexuales ante su hija entonces menor de edad, para después someterla su padre a relaciones sexuales completas pese a la negativa de la víctima.

Tras este quinto episodio, la madre «se negó a que esto siguiese ocurriendo, por lo que intentó marcharse del municipio con sus tres hijas», detalla el auto judicial, agregando que posteriormente, la mujer «perdonó» a su esposo y este fue a buscar a su familia y tanto la mujer como las hijas regresaron al domicilio.

A partir de ese momento, según el relato judicial, el varón encausado «comenzó a insinuarse de forma sexual a su hija» víctima del caso, «obligándola a que le realizase actos de connotación sexual bajo la premisa de que si no lo hacía golpearía a su madre». «A partir de entonces y hasta enero de 2023, cuando la joven se marchó del domicilio, aprovechaba cualquier momento en que ella estaba sola para obligarla a hacerle este tipo de actos sexuales», indica el auto.

Cada vez que la víctima se negaba, según la jueza instructora, su padre «le golpeaba, le quitaba el móvil y la encerraba en la habitación hasta que se la quitaban las marcas» de las agresiones.

La jueza precisa que la madre de la víctima «no ha sido conocedora de estos últimos hechos de connotación sexual hasta junio de 2024 pero sí ha presenciado las agresiones físicas que el padre ejercía sobre su hija sin hacer nada, porque cuando intervenía ella también era golpeada».

Según Germán Grima, abogado de la víctima, los hechos investigados «revisten una elevada gravedad penal según nuestro ordenamiento jurídico y confiamos plenamente en la justicia, para que nuestra representada pueda al menos vivir en paz después de estos hechos tan terribles que por desgracia tuvo que vivir».