A prisión sin fianza el detenido en Los Palacios tras incendiar un bar al no haber mayonesa para su montadito Se le atribuyen presuntos delitos de incendio y lesiones leves y la jueza ve riesgo de fuga y de reiteración delictiva

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Utrera, plaza número 3, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este pasado miércoles tras provocar un incendio en la cafetería Las Postas de Los Palacios y Villafranca, después de solicitar mayonesa a los camareros del establecimiento y trasladarle estos que no disponían de la misma.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras prestar declaración el detenido en sede judicial, y sin perjuicio de una posterior calificación en el momento procesal oportuno, se le atribuyen presuntos delitos de incendio y lesiones leves.

La jueza considera que, en este caso, la prisión provisional resulta necesaria para evitar el riesgo de fuga dada la naturaleza de los hechos y la gravedad de las penas que pueden imponerse en su caso al investigado, de unos 50 años de edad, vecino de Priego de Córdoba y que estaba en Los Palacios por su trabajo en una obra promovida en el municipio.

Además, la jueza considera que existe un alto riesgo de reiteración delictiva y que, con su actuación, el investigado ha creado una gran alarma social. Por todo ello, la jueza califica en el auto la medida cautelar de prisión provisional de proporcional, adecuada e idónea a los fines propuestos.