El primer premio de la Lotería Nacional reparte suerte en la provincia de Sevilla
El número agraciado con un primer premio, dotado de 300.000 euros, es el 76.348
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 9 de octubre ha sonreído a la provincia de Sevilla con un primer premio de 300.000 euros en la localidad de Constantina, según informa Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el número agraciado ... con un primer premio, dotado de 300.000 euros, es el 76.348. Dicho número ha sido consignado en la administración número 2 ubicada en la calle Mesones, 28 en Constantina.
Este primer premio se ha repartido por administraciones de todo el país, se ha vendido en otras once provincias, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. Este número se ha consignado, en concreto, en las siguientes adminitraciones:
Administraciones que han vendido el Primer Premio
-
Munera (Albacete) – Calle Pozo, 56.
-
Badajoz (Badajoz) – Avenida Ricardo Carapeto, 23.
-
Cornellà de Llobregat (Barcelona) – Calle Doctor Arús, 11.
-
Algeciras (Cádiz) – Avenida Virgen del Carmen, 10.
-
Córdoba (Córdoba) – C.C. Carrefour Zahira, Carretera de Madrid km 400.
-
Jaén (Jaén) – Calle Álamos, 1.
-
Úbeda (Jaén) – Calle Obispo Cobos, 20.
-
Logroño (La Rioja) – Calle Siete Infantes de Lara, 3.
-
Argana Alta - Arrecife (Las Palmas) – Calle Tajaraste, 23, Local 4.
-
Cistierna (León) – Avenida Constitución, 94.
-
Madrid (Madrid) – Calle Gabino Jimeno, 7.
-
Málaga (Málaga) – Calle Catapilco, 3.
-
Constantina (Sevilla) – Calle Mesones, 28.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete