El primer premio de la Lotería Nacional reparte suerte en la provincia de Sevilla

El número agraciado con un primer premio, dotado de 300.000 euros, es el 76.348

Mercedes Jiménez Sánchez

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 9 de octubre ha sonreído a la provincia de Sevilla con un primer premio de 300.000 euros en la localidad de Constantina, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el número agraciado ... con un primer premio, dotado de 300.000 euros, es el 76.348. Dicho número ha sido consignado en la administración número 2 ubicada en la calle Mesones, 28 en Constantina.

