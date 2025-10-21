Un preso de la cárcel de Morón agrede a tres funcionarios tras un cacheo saldado con el hallazgo de drogas

La cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, ha sido este martes el escenario de una nueva agresión a funcionarios penitenciarios, según el sindicato CSIF.

En un comunicado, el sindicato CSIF ha detallado que el incidente ha ocurrido en el módulo 6 ... de la cárcel de Morón de la Frontera, donde unos funcionarios acometían el cacheo de uno de los internos, al cual decomisaron un cigarrillo con papel supuestamente impregnado en droga y otra tira de papel dentro del bolsillo, también supuestamente impregnada de sustancias estupefacientes.

Al ordenarle que vaciase sus bolsillos, según el sindicato, habría caído un papel, ante lo cual al intentar cogerlo uno de los funcionarios habría recibido un empujón por parte del reo, cayendo el trabajador al suelo y golpeando en su caída con un brazo en la pared.

Junto a él estaban dos funcionarias que, de inmediato, intentaron reducir al interno, que habría propinado a una de ellas un codazo en la mejilla y a la otra una patada en el codo.

Ante ello, fue movilizado un equipo de refuerzo encabezado por el jefe de servicio, siendo así el interno trasladado al departamento de aislamiento debido al estado de agresividad que presentaba, después de que hubiese agredido a los tres funcionarios que actuaban para su cacheo, quienes necesitaron asistencia sanitaria en la enfermería del centro penitenciario.

El sindicato ha lamentado así este nuevo incidente sufrido por la plantilla penitenciaria, reclamando el traslado del citado interno a otro centro y su clasificación en el primer grado. Además, ha reprochado a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la «falta de respuestas adecuadas y eficaces ante la escalada de este tipo de agresiones en las prisiones».

Una vez más, CSIF ha reclamado el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad para la plantilla penitenciaria, una formación adecuada, unos medios coercitivos actualizados para situaciones peligrosas que pongan en riesgo a la plantilla, pistolas táser de electrochoque y un refuerzo general de los medios tecnológicos en pro de la seguridad en las cárceles.