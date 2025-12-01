El presidente de la Diputación de Sevilla duplica los gastos en las galas de turismo de la provincia desde su llegada al cargo

El impresionante Castillo de la Monclova que se levanta en el término municipal de Fuentes de Andalucía, junto a la autovía que conecta la provincia de Sevilla con Madrid, fue escenario el viernes 26 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Turismo, ... de la gala en la que la Diputación, a través de Prodetur (sociedad instrumental Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo) entregaba la segunda edición de los Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, a la que asistieron unas mil doscientas personas, con Javier Fernández a la cabeza. El coste de dicha fiesta de promoción turística superó los 160.000 euros, en base a los contratos de los distintos servicios consultados por este periódico en el perfil del contratante, en la que no aparecen suministros como el mobiliario o la producción de la gala, entre otros, lo que podría elevar el coste por encima de los 200.000 euros, según fuentes consultadas provinciales. Si se compara con la gala de la primera edición celebrada en Santiponce, cuyo coste rondó los 115.000 euros, el importe casi se ha duplicado.

El objetivo de la Diputación con este evento, según trasladan a este periódico fuentes del organismo provincial, es llevar la celebración a distintos rincones de la geografía de Sevilla, sacándolo de la capital. La gala del Castillo de la Monclova contó con una asistencia en torno a l.200 personas. Entre los invitados, diputados provinciales, alcaldes, concejales, técnicos del sector, cónsules, asociaciones, empresas turísticas y gastronómicas, premiados. Y muchos vecinos de los municipios cercanos al lugar de celebración, en su mayoría dirigidos por alcaldes del PSOE o IU. A los vecinos se les ofreció autobuses gratis. Más de diez mil euros costaron estos viajes.

Después estaba preparado un cóctel, cuyo catering supuso un coste de 65.000 euros (IVA incluido). Fue la partida más relevante, aunque a esto hay que añadirle los artistas, que en esta ocasión fueron Pastora Soler y Manuel Lombo, o el vídeo promocional 'Sevilla, cerca' o el alquiler del propio Castillo de la Monclova, ubicado en una finca agraria y ganadera de la campiña del Guadalquivir y que desde el siglo XVI pertenece a los duques del Infantado y marqueses de Ariza.

Éstos son algunos de los conceptos cuyos expedientes de contratación se pueden consultar en el perfil del contratante, sin embargo hubo otros suministros evidentes que no se han publicado, quizás porque su coste es inferior a la cantidad que se estipula como mínima para atender a la obligatoriedad de hacerse accesible en dicha página web. Así, entre los no publicados están todo lo referente a luminotecnia, sonidos o técnicos, o el alquiler de las sillas (más del millar), lo que eleva el coste de dicha gala por encima de los doscientos mil euros.

Un año antes, Javier Fernández, en su primer año de mandato, presidió la primera edición de los Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, convocado por Prodetur, en el Teatro Romano de Itálica. Entonces, el servicio de catering, para medio millar de persona, no superó los veinte mil euros, IVA incluido. El total de la gala, rondó los 115.000 euros, un importe que podría verse incrementado unos veinte mil euros más, de nuevo, por los contratos de servicios no publicados.

En Madrid

Como dijo Javier Fernández el pasado 26 de septiembre, es muy importante sacar esta fiesta a la provincia, igual que el año pasado se celebró en Santiponce, apostando por el turismo provincial. Y terminó su discurso anunciando que el organismo provincial había recibido 87 propuestas en el Plan Más Sevilla dedicado al turismo presentado en la última edición de Fitur, lo que ha motivado que se saque una segunda propuesta para 2026, dotada, como este año, con diez millones de euros.

Los actos de la Diputación, un altavoz para María Jesús Montero Un denominador común de la mayoría de los galas o eventos que desarrolla la Diputación de Sevilla, y no sólo en el ámbito turístico, es la presencia de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, aunque quizás el cargo más relevante para justificar su presencia en los actos de la provincia sea el de candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. No falla en Fitur a las galas de Prodetur, o en otros actos como la entrega de las medallas de la institución provincial. La última ocasión fue la reciente inauguración de la Feria Provincial de Mujeres Empresarias.

Precisamente, en el desarrollo de Fitur, por parte de la Diputación, también se evidencia el aumento de la partida de gastos en las galas desde que Javier Fernández asumió la presidencia del organismo provincial.

El 17 de enero de 2023, el último año en el Fernando Rodríguez Villalobos acudió a Fitur como presidente de la Diputación, se celebró en el Gran Casino de Madrid, previa a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, la Gala de Embajadores, a través de Prodetur en colaboración con la Academia de la Diplomacia. Aquella noche acudió María Jesús Montero, una habitual en los actos de la Diputación. Aquella edición de Fitur le costó a las arcas provinciales alrededor de 105.000 euros (IVA incluido). Al menos son los gastos que se contabilizan en el perfil del contratante.

Un año después, ya con alcalde de La Rinconada al frente de la Diputación Provincial tras las elecciones de primavera de 2023, el desembolso se elevó por encima de los 480.000 euros.

La explicación está, y así lo señalan desde la propia Diputación, en que fue la edición salpicada por la confrontación con la Junta de Andalucía acerca de los metros que se le habían adjudicado al stand de la provincia. Aquel mes de enero de 2024 en la capital de España Prodetur organizó dos galas los días 23 y 24. La primera, en la Casa de las Alhajas, antiguo convento de San Martín. Estaba prevista la asistencia de 400 personas. La segunda fue la conocida como Gala de los Embajadores, en el Casino Gran Círculo, ubicado en la calle Alcalá.

La celebración de dos actos tan relevantes fuera de las instalaciones de Fitur podría justificar el incremento desmesurado de la última partida presupuestaria para la Feria Internacional de Turismo de Rodríguez Villalobos y la primera de Fernández, pero la realidad es que en 2025, con una sola gala el coste fue tres veces superior al del año 2023. En concreto, la pasada edición de la cita más relevante del sector turístico en España le costó a la Diputación casi 350.000 euros. Un cifra que pone de relieve el incremento económico de este tipo de eventos desde que Fernández asumiera la presidencia.