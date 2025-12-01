El presidente de la Diputación de Sevilla duplica los gastos en las galas de turismo de la provincia desde su llegada al cargo

Suscríbete a
Javier Fernández, en el centro, en la gala celebrada en septiembre en el Castillo de la Monclova Diputación de sevilla
Jesús Díaz

El impresionante Castillo de la Monclova que se levanta en el término municipal de Fuentes de Andalucía, junto a la autovía que conecta la provincia de Sevilla con Madrid, fue escenario el viernes 26 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Turismo, ... de la gala en la que la Diputación, a través de Prodetur (sociedad instrumental Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo) entregaba la segunda edición de los Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, a la que asistieron unas mil doscientas personas, con Javier Fernández a la cabeza. El coste de dicha fiesta de promoción turística superó los 160.000 euros, en base a los contratos de los distintos servicios consultados por este periódico en el perfil del contratante, en la que no aparecen suministros como el mobiliario o la producción de la gala, entre otros, lo que podría elevar el coste por encima de los 200.000 euros, según fuentes consultadas provinciales. Si se compara con la gala de la primera edición celebrada en Santiponce, cuyo coste rondó los 115.000 euros, el importe casi se ha duplicado.

