La presidenta de Los Nietos: «No hubo riña anterior. Llegó pegando tiros»

Un coche de la Guardia Civil en el escenario donde se produjo el tiroteo en Los Nietos

«No hubo riña anterior. Llegó pegando tiros. Era una persona problemática». Así se ha pronunciado la presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Nietos de Carmona, sobre el presunto autor de los disparos que este pasado sábado acabaron con la vida del dueño de un bar de la zona y de un cliente, dejando además herido grave a un trabajador de una empresa del entorno, que estaba también en el local.

La presidenta de la comunidad, L.C., ha explicado a ABC que el presunto autor de los disparos visita habitualmente la urbanización porque su padre tiene una parcela en la misma, siendo una «persona problemática», según la información con la que cuenta.

En ese sentido, ha asegurado que en principio, todo apunta a que «no hubo riña anterior», sino que el citado individuo «llegó pegando tiros» al bar con el resultado ya descrito, agregando que, aunque inicialmente se pensaba que hubiese actuado solo, también sería posible que le acompañase «un sobrino o hermano», con el que habría huido a Sevilla capital.

La Unidad Orgánica de la Guardia Civil, en cualquier caso, mantiene abiertas todas las hipótesis y sigue en la búsqueda del presunto autor del doble crimen, por el que ha sido decretado luto oficial en Carmona.