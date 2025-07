El portavoz de Vox en Marchena denuncia al hermano de la alcaldesa del PSOE por agresión

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Marchena, José Carlos Delgado , junto a su esposa, María del Mar Rey, han denunciado ante la Guardia Civil al hermano de la alcaldesa del citado pueblo, María del Mar Romero Aguilar (PSOE) por «agresión, amenazas, coacciones e intimidación».

Según recoge la diligencia, a la que ha tenido acceso ABC, el denunciado esperó al denunciante cerca de su domicilio alrededor de la medianoche del 26 de junio, mientras este llegaba al mismo con su mujer y sus tres hijos, de 9, 11 y 14 años. Se identificó como «el hermano de la alcaldesa» y pidió que José Carlos lo acompañara a un lugar más apartado, algo a lo que accedió el denunciante para «no crear más tensión delante de los menores».

Una vez allí, el denunciado empezó a «golpear en el pecho» al denunciante «mientras lo amenazaba verbalmente diciendo «con el pan de los hijos no se juega» y pidiendo la retirada de una publicación en el red social Facebook, «advirtiéndole que se preparara si no lo hacía».

Antecedentes

Los antecedentes de este hecho proceden, como señala el portavoz político en un comunicado, cuando «desde VOX denunciamos que ha comenzado a utilizarse en la vía pública un aparcamiento reservado para una nueva óptica como si se tratara de un servicio de urgencia, sin base legal para ello, puesto que las ópticas no están reconocidas como servicios de emergencia. A diferencia de las farmacias, no hacen guardias, no dispensan medicamentos, y no tienen derecho a ocupación preferente del espacio público».

Sin embargo, y continúa, «lo que le ha molestado tanto a la alcaldesa como a su hermano es que Vox ha denunciado los vínculos familiares para esta decisión tan arbitraria; vínculos familiares que se traducen en que la mujer del hermano de la alcaldesa es una de las propietarias del establecimiento», aclara Delgado, añadiendo que «esto supone un descarado agravio para los comerciantes de la zona que pagan religiosamente sus impuestos como para verse así de desfavorecidos. Son los comerciantes los que piden que se actúe con transparencia y que se retire una plaza de aparcamiento que no tiene más motivación que favoritismos personales/familiares».

El mismo día que el político de Vox denunció este hecho en un post de Facebook, «la alcaldesa de Marchena —hermana del agresor— amenazó públicamente a José Carlos con llevarlo a los tribunales por su publicación. Dicha amenaza fue realizada a través de la propia red social Facebook. Y no es la primera vez que la alcaldesa realiza este tipo de amenazas judiciales, aun sabiendo que dichas amenazas no tienen recorrido jurídico, al tratarse de expresiones vinculadas al ejercicio legítimo dela concejalía. Estas amenazas reiteradas constituyen una forma de amedrentamiento y coacción política que agravan el contexto de intimidación vivido en esta ocasión, al combinarse con la agresión física posterior por parte de su hermano», señala en nota de prensa Delgado.

Libertad de expresión

El día de la agresión, el denunciado del domicilio la esposa, dado su estado de nerviosismo, llamó a la Policía Local que le recomendó que acudieran al centro de salud para que los valorasen. Así lo hicieron y los sanitarios ratificaron este estado, abrieron parte de lesiones para ambos y tuvieron que administrar medicación a la esposa del denunciante. Este estado se mantuvo y al día siguiente tuvo que acudir, de nuevo, al centro sanitario para ser valorada. Tras el diagnóstico le volvieron a administrar medicamentos.

En la denuncia, el matrimonio resalta la situación de «miedo e inseguridad que afecta a toda nuestra familia, en especial a los niños».

Sin embargo, como portavoz señala que ha ejercido su derecho constitucional a la libertad de expresión por supuesto, «agradecemos el respaldo de los comerciantes y autónomos que han acudido a nosotros tanto para pedirnos ayuda como para expresarnos su apoyo. Vamos a seguir unidos contra esta forma dictatorial de gobernar que ya ha traspasado los límites».