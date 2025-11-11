La Policía activa a los GOES para dar caza a los narcos del tiroteo: de Isla Mayor a Villamanrique

El ataque del narcotráfico a la Policía Nacional el pasado sábado en Isla Mayor tiene en alerta a gran parte del cuerpo para dar caza a los miembros de una organización del negocio de la droga que no dudaron en tirotear con armas de guerra ... a un equipo del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), hiriendo de bala a dos de ellos, cuando se cruzaron de forma inesperada en uno de los estrechos caminos de los arrozales de este municipio ribereño.

Eso fue la madrugada del pasado sábado y desde primera hora de ese día el fuerte despliegue desarrollado en la carretera de Toruño, a la altura del grupo de naves irregulares que se levantan en el arcén izquierdo de esa vía que une Isla Mayor y Aznalcázar, daba una idea de lo que suponía lo sucedido en el seno del Cuerpo Nacional de Policía. Los narcos no sólo han usado el Guadalquivir para exportar su mercancía, sino también su violencia.

Los miembros del Greco, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico de la Policía Nacional, estaban realizando esa madrugada el seguimiento de un alijo en una embarcación que llegaba desde Cádiz por el Guadalquivir, hasta la altura de Isla Mayor. Allí la estaban esperando para ser guardada.

En un momento determinado, los policías se cruzaron con un todoterreno tipo 'pickup', previsiblemente cargada de mercancía. Los narcos, que serían al menos cuatro, comenzaron a disparar con armas de guerra como AK-47. Pese a que hubo algunos momentos de intercambio de disparos, los policías saltaron del coche y trataron de refugiarse tirándose a los arrozales y a los canales. Los asaltantes no tuvieron piedad y fueron a por ellos. La ausencia de luna llena jugó en su favor por la oscuridad reinante.

Tres heridos

Cuando asomó un poco de calma en la situación, los policías dieron aviso del ataque y trasladaron de urgencias a uno de los compañeros al hospital, herido de una ingle como consecuencia de que una bala traspasó su chaleco de seguridad. Otro sufre la rotura de varias costillas por el impacto de un proyectil en el chaleco antibalas, que no logró traspasar. Un tercer agente del Greco también sufrió lesiones en un brazo, con fractura de tríceps.

El sábado los miembros del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), procedentes de Guadalajar, donde tienen su base, asaltaron dos viviendas donde llegaron a sospechar que podían esconderse los narcos. El resultado fue negativo. No obstante, en una nave aledaña localizaron más de 700 kilos de hachís y dos coches robados.

Sin embargo, la investigación sigue abierta y sin descanso. Ayer, casi al mismo tiempo que se conocía que ya se había incautado un total de 4,5 toneladas de hachís en este operación, a primera de la hora de la tarde, se volvía a desplegar un operativo importante en la carretera de Toruño, que une Isla Mayor con Aznalcázar, entre arrozales, cruces de estrechos caminos y mucha presencia de mosquito. Se cerraba al tráfico, por un lado y por otro. Hoy la expectación entre los vecinos era menor que la del sábado, pero curiosos siempre hay. Incluso, quienes quieren pasar para darles de comer a sus animales.

Durante más de cinco horas la Policía Nacional ha registrado varias naves, a las que han accedido los GOES haciendo uso de la fuerza, como se podía escuchar desde la lejana posición en la que se encontraba este periódico. A los golpes le seguían el ladrido de los perros y de otros animales.

En la búsqueda de alguna pista o indicio que fuera de utilidad para la investigación, se ha localizado coches caleteados, es decir, preparados para ocultar droga en un doble fondo o combustible en garrafas y bidones, una muestra más del uso de estas construcciones como parte de la red logística del narcotráfico.

Según ha podido conocer este periódico, el operativo policial de Isla Mayor se trasladó a la localidad de Villamanrique de la Condesa, a unos 25 kilómetros de la carretera de Toruño. Allí, en el registro de otra nave se ha podido descubrir varios coches de los todoterrenos que habitualmente se usan para alijar la mercancía ilegal en la playa.

De momento la localización de los narcos que atacaron con armas de fuego a los agentes de la Policía Nacional, algo inusual en la provincia de Sevilla, está resultando infructuosa, aunque la labor de investigación sigue abierta y todas las unidades en alerta.

En la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente al año 2024 se avisaba que «el panorama en la comunidad dista mucho de haber mejorado. El hachís sigue teniendo su entrada principal por vía marítima, habiéndose diversificado las descargas por todas las zonas de la costa de Andalucía, manteniéndose el uso de embarcaciones de alta velocidad como principal vía de entrada de cantidades muy elevadas en cada alijo. Persisten los graves problemas para interceptar este tipo de embarcaciones por parte de las fuerzas de seguridad, produciéndose situaciones de peligro para la vida y la integridad física» de los agentes.

Este aviso tiene su lectura particular en Sevilla, por la citada navegación de narcolanchas por el río Guadalquivir y a plena luz del día. Las principales asociaciones de agentes de la Guardia Civil, en ese sentido, no dudan de hablar de una situación de auténtica «impunidad» de los traficantes gracias a las potentes narcolanchas con las que cuentan, reclamando la creación de un servicio de patrulleras para el río Guadalquivir al objeto de combatir la actividad de los clanes, entre otros de los muchos aspectos que solicitan para hacer frente al narco en mejores condiciones.