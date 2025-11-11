Suscríbete a
La Policía activa a los GOES para dar caza a los narcos del tiroteo: de Isla Mayor a Villamanrique

El operativo iniciado el pasado sábado tras el ataque con armas de guerra a una unidad del Greco movilizó este lunes de nuevo en la zona a unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía, incluido un helicóptero y un dron

Un inoportuno cruce entre los policías y un 'pickup' dispuesto para el alijo desató el tiroteo de los narcos en Isla Mayor

Los GOES tratan de entrar en una de las naves de la carretera de Toruño
Los GOES tratan de entrar en una de las naves de la carretera de Toruño Raúl doblado

Jesús Díaz y Fernando Barroso Vargas

El ataque del narcotráfico a la Policía Nacional el pasado sábado en Isla Mayor tiene en alerta a gran parte del cuerpo para dar caza a los miembros de una organización del negocio de la droga que no dudaron en tirotear con armas de guerra ... a un equipo del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), hiriendo de bala a dos de ellos, cuando se cruzaron de forma inesperada en uno de los estrechos caminos de los arrozales de este municipio ribereño.

