Pillan a un fugado de la justicia en una operación anti droga en un piso de Carmona

La operación 'Atarip' se saldó con dos detenidos, entre ellos uno con tres órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión

Material incautado en la operación de la Guardia Civil
S. P.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad sevillana de Carmona como supuestos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, tras tener conocimiento de un aumento de venta de ... sustancias ilícitas a través del denominado método del menudeo. Uno de estos detenidos estaba en búsqueda y captura tras pesar sobre el un total de seis requisitorias judiciales, la mitad de ellas en búsqueda, detención e ingreso en prisión.

