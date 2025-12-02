Penas de hasta cuatro años de prisión por asaltar y agredir al alcalde de Burguillos

La Fiscalía solicita hasta cuatro años de cárcel a un hombre de nacionalidad rumana por asaltar y agredir, junto a su mujer y otro compatriota, al alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, como represalia a la actuación de la Policía Local y un operario de ... Endesa en la vivienda en la que residía dichos investigados en la localidad. El juicio estaba previsto que se celebrara ayer en la Sección Séptima, aunque se suspendió porque los imputados no se presentaron en el Palacio de Justicia.

Aquellos hechos ocurrieron la noche del 9 de marzo de 2022. Los acusados E. A. Z., B. A. V. y A. M. C. presuntamente agredieron y amenazaron al alcalde y a dos familiares, uno de ellos Policía Nacional, en las puertas del domicilio del regidor, al que los investigados le recriminaban un corte de luz y agua en su vivienda.

El día de los hechos el alcalde se encontraba en el tanatorio del municipio velando a un familiar, cuando recibió llamada de su hija alertándole de que había varias personas aporreando y dando patadas en la puerta de su domicilio, y vertiendo amenaza a insultos. Inmediatamente llamó a la Guardia Civil y acudió a su casa junto con su hermano. Al llegar allí, Domingo Delgado se bajó del vehículo y no le dio tiempo a dirigirse a las personas que estaban aporreando la puerta de su casa cuando éstas se dirigieron a él, golpeándole y arrojándole al suelo donde recibió golpes, patadas, etc., así como amenazas de muerte a él y a su familia, como que lo iban a matar, a quemar su casa, y que iban a llamar a más familiares y se iban a enterar. Así es el relato de los hechos que hace la acusación particular.

Los dos familiares del alcalde, que intentaron salir en su auxilio, también fueron agredidos. Finalmente, a la llegada de la Guardia Civil y resto de operativos policiales, pudieron reducir a los acusados y proceder a su detención.

Esta agresión al alcalde de Burguillos tuvo un episodio previo y desencadenante, como señala la Fiscalía. La Fiscalía y un operario de Endesa se personaron en la vivienda en la que residían los investigados para analizar si existía manipulación en el cableado de agua y luz. Entonces, los acusados presuntamente salieron de la vivienda y, con el fin de evitar la realización de los trabajos por los operarios, amenazaron a operario y al agente actuante, incluso agredieron a un policía local, mientras le decía «esto no va a quedar así, te voy a meter fuego, ya te cogeremos cuando no tengas esa ropa puesta».

Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas que van desde el año y medio hasta los cuatro años de cárcel para los tres acusados por delitos de atentado contra la autoridad y contra agente de la autoridad, así como por delitos leves de lesiones. Los tres implicados fueron expulsados del municipio, ya que tienen una orden de alejamiento del mismo. Por su parte, la acusación particular solicita para los tres acusados nueve años y medio de prisión por delitos de atentado, lesiones y amenazas.

Según el abogado de Delgado, este episodio causó un perjuicio al alcalde por la paliza sufrida, habiendo sido sometido a tratamiento médico para su curación, así como un perjuicio económico al Ayuntamiento de Burguillos a causa del suministro de agua defraudada por los acusados y el coste de reparación de la retirada de la acometida enganchada irregularmente. Otras medidas que se solicitan que se impongan a los tres son el pago de una indemnización de dos mil euros al regidor del PP, al tiempo que se sigue exigiendo que se fije la medida de prohibición de acercamiento del matrimonio y el tercer implicado a menos de 500 metros al pueblo durante cinco años.