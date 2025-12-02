Suscríbete a
Penas de hasta cuatro años de prisión por asaltar y agredir al alcalde de Burguillos

Un matrimonio de nacionalidad rumana y otro compatriota atacaron a Domingo Delgado y dos familiares suyos como represalias por el corte de luz y agua en su vivienda, que tenían enganchadas

Raúl doblado
Jesús Díaz

La Fiscalía solicita hasta cuatro años de cárcel a un hombre de nacionalidad rumana por asaltar y agredir, junto a su mujer y otro compatriota, al alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, como represalia a la actuación de la Policía Local y un operario de ... Endesa en la vivienda en la que residía dichos investigados en la localidad. El juicio estaba previsto que se celebrara ayer en la Sección Séptima, aunque se suspendió porque los imputados no se presentaron en el Palacio de Justicia.

