Suscríbete a
ABC Premium

El padre del niño desaparecido de Morón reparte «5.000 fotos» del menor apelando a la madre para la localización del cuerpo

Este gesto coincide con la jornada en la que Antonio David Barroso habría cumplido 19 años de edad

El padre del niño de Morón desaparecido hace cuatro años cree que la madre «lo enterró» tras «dejarlo morir» y pide 20 años de cárcel

Fotos de Antonio David Barroso repartidas por el padre en Morón
Fotos de Antonio David Barroso repartidas por el padre en Morón ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El joven vecino de Morón de la Frontera Antonio David Barroso Díaz habría cumplido este miércoles 19 años de edad, pero el 12 de septiembre de 2021 su madre salió de viaje llevándole con ella, tras lo cual la mujer fue localizada desorientada y ... manifestando que había matado al niño, que padecía un 90 por ciento de discapacidad, extremo del que después se retractó la progenitora asegurando que su hijo falleció y que sólo se deshizo del cadáver.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app