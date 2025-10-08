El padre del niño desaparecido de Morón reparte «5.000 fotos» del menor apelando a la madre para la localización del cuerpo

El joven vecino de Morón de la Frontera Antonio David Barroso Díaz habría cumplido este miércoles 19 años de edad, pero el 12 de septiembre de 2021 su madre salió de viaje llevándole con ella, tras lo cual la mujer fue localizada desorientada y ... manifestando que había matado al niño, que padecía un 90 por ciento de discapacidad, extremo del que después se retractó la progenitora asegurando que su hijo falleció y que sólo se deshizo del cadáver.

El Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla tiene fijado para el 9 de enero del año que viene el juicio en el que esta madre, Macarena D.O., se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por parte de su expareja y padre del menor desaparecido, Antonio Ángel Barroso, quien con dicha vista ya en ciernes no ha querido que el cumpleaños de su hijo pasase sin pena ni gloria en la localidad.

Según ha informado a ABC Luis Núñez, portavoz de la familia paterna del menor desaparecido, el padre ha dispuesto unas «5.000 fotografías de Antonio David» acompañadas del mensaje «mamá, quiero volver a casa», distribuyéndolas por la localidad, incluso en el barrio donde reside actualmente la madre del chico y acusada en el citado juicio.

Y es que según puntualiza Luis Núñez, más allá de la petición de 20 años de cárcel para la madre por un presunto homicidio doloso, la familia paterna de Antonio David reclama «saber dónde está el niño, algo que ella sabe perfectamente», en alusión a la madre.

El portavoz de la familia ha explicado además que este reparto de las fotografías con el citado mensaje ha despertado el malestar de la madre, quien según asegura habría llegado a «insultar y amenazar» a una hermana del padre, quien el pasado 12 de septiembre celebraba una rueda de prensa con motivo del cuarto aniversario de los hechos y de la proximidad del juicio, asegurando que no cree que su expareja arrojase el cadáver a un contenedor de basura, sino que «lo enterró» en algún sitio después de «dejarlo morir» al no proporcionarle la medicación que necesitaba.

Ello, después de lamentar que la Policía Nacional hubiese «creído» en su investigación la versión de Macarena de que arrojó el cadáver del menor a un contenedor de basura próximo a la entrada a Madrid por la autovía A-5.

Según la Policía Nacional, en la calle Illescas de Madrid, Macarena «reconoció sin género de duda ese lugar como el sitio donde tiró al niño en un contenedor y señaló concretamente uno de los contenedores de color gris y tapa marrón, donde lo introdujo».

Los investigadores creen que la mujer, con problemas de salud mental, se habría retirado a sí misma su propia medicación, lo que habría derivado en el «inicio de la sintomatología delirante» que presentaba cuando fue localizada. Tras ello, recordémoslo, fue trasladada al centro psiquiátrico del hospital de Segovia para recibir asistencia especializada a cuenta del estado que presentaba.

Con relación a la muerte del menor, la investigación baraja que el «miedo a las consecuencias penales» le habría llevado a «deshacerse del cadáver», sin que sea posible determinar si ella «redujo la medicación de su hijo o la retiró totalmente».

De cara al juicio, la Fiscalía pide imponer a la madre la obligación de pagar una indemnización de 110.622 euros y que sea tratada en un centro psiquiátrico, por un presunto delito de homicidio imprudente aunque con la eximente completa por su estado de salud mental.