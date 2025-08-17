Osuna pasa la madrugada más calurosa de la provincia de Sevilla con 34.8 grados Registra la octava temperatura más alta de España y la segunda de Andalucía en las primeras horas del domingo

Sevilla sigue este domingo bajo aviso meteorológico rojo por temperaturas extremas de hasta 44 grados en la provincia, después de una madrugada de temperaturas sofocantes en la que el municipio de Osuna, en el corazón la Campiña; ha registrado la octava temperatura nocturna más alta de España en lo transcurrido de la jornada con 34.8 grados, la segunda marca en el conjunto de Andalucía además.

Según los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la madrugada de este domingo ha sido de nuevo muy calurosa y entre las diez mayores marcas de temperatura en dicha franja horaria de este domingo figuran en octavo lugar los 34.8 grados registrados en Osuna a las 00,00 horas, o sea justo al comenzar la madrugada.

Se trata del municipio de la provincia de Sevilla con mayor pico de calor durante la madrugada de este domingo, mientras en el conjunto de Andalucía, la marca más alta en las horas transcurridas este domingo ha sido alcanzada en Hinojosa del Duque (Córdoba) con 36 grados a las 8,50 horas y en toda España en Porreres (Baleares) con 36.5 a las 10,00 horas.

Respecto a la jornada anterior de este pasado sábado, el pico de calor de Fuentes de Andalucía con 44.4 grados a las 16,20 horas como mayor temperatura de la jornada en toda España fue finalmente superado por los 44.7 grados de temperatura de Montoro (Córdoba) a las 18,00 horas y los 44.5 grados de Carcaixent (Valencia) a las 16,00 horas, con lo que dicho municipio sevillano quedó finalmente en tercera posición en el ranking diario nacional de calor en este nuevo episodio de temperaturas extremas.

La localidad de Carmona, también en la provincia de Sevilla, figuró además en el cuarto lugar con 44.2 grados a las 17,10 horas de la tarde, toda vez que la Aemet prevé que las temperaturas den un respiro en la provincia ya el martes, con una caída de las máximas hasta los 36 grados, que no son pocos pero que supondrán la ausencia de avisos meteorológicos por calor extremo.