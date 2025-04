Antonio Jiménez ha sido el vendedor de la ONCE que ha repartido la fortuna

La ONCE reparte el mayor premio en sus sorteos de diario en un pueblo de Sevilla Se vendió la serie agraciada con medio millón de euros más otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno

El sorteo de la ONCE de este lunes ha dejado su mayor premio en la localidad sevillana de Mairena del Alcor donde José Antonio Jiménez vendió la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrece la ONCE en sus sorteos de diario, más otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno. En total 815.000 euros que ha dado a las puertas de una semillería de la calle Cervantes del municipio sevillano.

Jiménez lleva un año y cuatro meses como vendedor de la ONCE. «Sabía que iba a dar un premio, lo sabía -reaccionaba anoche nada más saber que había dado la suerte con la terminación de su número preferido, el 9-. Me hacía falta porque tengo muy buena clientela y se lo merecen por Dios, la verdad es que sí. No sé quiénes son los agraciados pero seguro que es gente que lo necesita porque son currantes todos, personas trabajadoras», explica.

José Antonio se declara encantado con su trabajo y con el trato con sus vecinos. «La clave es ser tú mismo -asegura-, y respetar a tus clientes. Cada uno somos de un padre y una madre, cada uno con sus problemas, pero te compran con ilusión y yo siempre estoy de cachondeo con todo el mundo, jamás pongo una mala cara, llevo en la sangre el tema de las ventas. Lo que intento -añade- es alegrar el día a las personas y vender ilusión sobre todo. Tengo discapacidad pero una energía como un caballo», concluye encantado.

El sorteo de la ONCE del 21 de abril estaba dedicado a la Innovación Inclusiva con motivo del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que se celebraba ayer, y ha dejado el resto de sus premios en el País Vasco.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro.

Más temas:

Once