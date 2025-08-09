Trece kilómetros de atascos en la A-49 con sentido Huelva por un accidente de tráfico Esta mañana ha saltado el aviso en el radar de la DGT, que lo ha puesto en conocimiento seguidamente

Mañana del sábado 9 de agosto y pese a que todas las miradas están pendientes lógicamente del incendio ocurrido el pasado viernes en la Mezquita de Córdoba, patrimonio de todos los andaluces, son muchas las atenciones que se vuelven hacia las carreteras de la comunidad, especialmente aquéllas que permiten la entrada y la salida hacia la capital andaluza, por la existencia esta misma mañana de retenciones originadas a raíz de un accidente de tráfico.

Concretamente la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto su lupa en un accidente en la vía A-49 que une Umbrete con Huévar del Aljarafe, en cuyo kilómetro 12 está notificado que inician hasta trece kilómetros de retenciones, esto es hasta el kilómetro 25, por este accidente del que de momento se desconocen más detalles, sólo que ha sido emitido el aviso a las 10.14 de la mañana.

Lo que sí aclara la DGT es que son varios los kilómetros de retenciones en este punto de la A-49 con destino Huelva, donde se están viendo afectados de forma colateral muchos automóviles que buscan salir hacia los destinos de la provincia onubense. Congestión por accidente por tanto por conducción irregular en este espacio de la A-49 en días que también se antojan movidos en las carreteras merced al segundo fin de semana de agosto, que provoca multitud de desplazamientos por la región en general y por la provincia sevillana en particular.

