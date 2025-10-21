Suscríbete a
Esta es la nueva película de Netflix que protagoniza un conocido pueblo de Sevilla

Carmona vuelve a brillar en la gran pantalla con 'Un fantasma en la batalla', una producción de los creadores de 'La sociedad de la nieve'

'1992', la serie de Netflix inspirada en Sevilla

Calles empedradas en Carmona, Sevilla
Calles empedradas en Carmona, Sevilla ABC
Carolina Álvarez Álvarez

El cine vuelve a fijarse en Andalucía, y más concretamente en Carmona, uno de los pueblos más bellos y con mayor historia de España. Su entramado de calles empedradas, sus murallas y sus vistas panorámicas serán parte esencial de Un fantasma en la batalla, ... la nueva película de Netflix protagonizada por Susana Abaitua.

