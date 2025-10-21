Esta es la nueva película de Netflix que protagoniza un conocido pueblo de Sevilla

El cine vuelve a fijarse en Andalucía, y más concretamente en Carmona, uno de los pueblos más bellos y con mayor historia de España. Su entramado de calles empedradas, sus murallas y sus vistas panorámicas serán parte esencial de Un fantasma en la batalla, ... la nueva película de Netflix protagonizada por Susana Abaitua.

La obra audiovisual, producida por el equipo detrás del éxito internacional La sociedad de la nieve, combina drama e intriga con una cuidada puesta en escena que convierte a Carmona en un personaje más de la historia.

Un thriller ambientado en los años de ETA

Un fantasma en la batalla es la nueva película de Netflix dirigida por Agustín Díaz Yanes y protagonizada por Susana Abaitua. Esta cuenta la historia de una joven guardia civil que se infiltra en la banda terrorista ETA durante los años de mayor actividad del grupo, con el objetivo de localizar sus refugios en Francia y obtener información crucial.

Aunque no se basa en una historia concreta, el argumento está inspirado en hechos reales y refleja de forma verosímil la tensión, el miedo y los dilemas morales vividos durante aquella época. No obstante, el propio director reconoce en varias entrevistas que es una historia que tiene mucha verdad y mucha mentira.

Posiblemente, ese lado menos veraz sea el que haya hecho que Carmona aparezca en otra de las grandes producciones de Netflix. Aun así, al ser una historia con información clasificada, nunca sabremos cuánto de cerca está de la realidad.

Carmona, un pueblo de cine

Carmona no es un destino nuevo para el cine y la televisión. Su patrimonio histórico, la luz dorada de sus atardeceres y su arquitectura andalusí la han convertido en un plató natural de referencia. En sus calles se han rodado películas como La Peste, Nadie conoce a nadie, Manuela, Fugitivas o La piel del tambor, y series tan reconocidas como La chica invisible o La otra mirada.

En La chica invisible, de hecho, Carmona se transformó en la ficticia ciudad de Cárdena, un lugar misterioso y lleno de secretos que encajaba perfectamente con la atmósfera de la serie. Su versatilidad permite que pueda representar tanto escenarios históricos como contemporáneos, lo que la hace especialmente atractiva para las productoras nacionales e internacionales.