Nueva agresión a una doctora en Los Palacios: «Te voy a agarrar del pescuezo»

La presunta agresora llegó dos horas tarde a su cita médica y aunque se le dijo que sería atendida después del resto de pacientes irrumpió en la consulta y reclamó atención inmediata

Campaña de tolerancia cero a las agresiones a sanitarios.
S.P.

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha informado de otro episodio de agresión a profesionales sanitarios en la provincia, concretamente en el municipio de Los Palacios. El suceso ha ocurrido durante la mañana de este viernes en el Centro de Salud Las Nieves, donde una ... médica ha recibido «amenazas e insultos» por parte de una paciente. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Servicio Andaluz de Salud ha condenado y lamentado este nuevo caso de agresión.

