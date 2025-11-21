Nueva agresión a una doctora en Los Palacios: «Te voy a agarrar del pescuezo»

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha informado de otro episodio de agresión a profesionales sanitarios en la provincia, concretamente en el municipio de Los Palacios. El suceso ha ocurrido durante la mañana de este viernes en el Centro de Salud Las Nieves, donde una ... médica ha recibido «amenazas e insultos» por parte de una paciente. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Servicio Andaluz de Salud ha condenado y lamentado este nuevo caso de agresión.

La agresora acudió al centro sanitario argumentando haberse demorado en su cita de consulta por haber tenido otra previamente, llegando dos horas tarde, según informa el sindicato médico en una nota de prensa. En este sentido, la profesional agredida, «pese a constatar que no estaba agendada, le informó que la atendería al finalizar las consultas al resto de pacientes».

Antes de que la médica pudiera acabar sus citas agendadas, la supuesta agresora entró en la consulta y requirió que la atendieran. Cuando se le recordó que tenía que esperar, la paciente comenzó a insultar «usando términos como 'me tienes hasta los ovarios, luego os quejáis de que os peguen'».

La profesional sanitaria, tras estos insultos y coacciones, pidió a la paciente que saliera de la consulta y que pidiera cita para otro día «o acudiera a Urgencias si fuera necesario», ya que empezaba a sentirse nerviosa ante esas amenazas «y no podía ejercer su labor con normalidad, viendo que la paciente quería obtener algo mediante el uso de la violencia».

La agresora volvió a increpar a la médica y la amenazó con «agarrarle del pescuezo» a la salida del centro de salud. Tras esta amenaza, la profesional agredida avisó al vigilante de seguridad para que intercediera y «pudiera volver a su consulta sin que los hechos fueran a más».

La médica agredida ha llevado a cabo todo el protocolo establecido ante agresiones en el Sistema Sanitario Público Andaluz con parte de asistencia en el servicio de Urgencias y parte de lesiones. Además, ha señalado que interpondrá denuncia tras la asistencia con el interlocutor de la Guardia Civil para este tipo de agresiones.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla reiteran que este nuevo episodio de violencia hacia los profesionales sanitarios es «absolutamente intolerable». «Defender la salud no puede poner en riesgo la seguridad personal de quienes la ejercen», concluye el comunicado.

Fuentes de la Consejería de Sanidad indican a Europa Press que, en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, están a disposición de los profesionales del SAS víctimas de agresiones diversos instrumentos, «que van desde el asesoramiento legal al apoyo psicológico, además de dar igualmente cobertura a la asistencia sanitaria que precisen».

Además, ofrecen otras vías, como la figura del 'profesional guía'; «canales ágiles y rápidos para que a la víctima de una agresión se le preste un acompañamiento después de sufrirla y acuda a ellos si lo requiere»; refuerzo de las medidas de seguridad; o el impulso de la formación, y de la capacitación de profesionales.