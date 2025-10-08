Suscríbete a
Las normas homófobas y la estricta vestimenta que impone el papa del Palmar de Troya para poder acudir a su 'magna'

La secta de esta localidad sevilla convoca a fieles y curiosos a su 'magna' del 12 de octubre con un código de vestimenta propio del siglo pasado y prohibiciones contra homosexuales

El papa del Palmar de Troya organiza una 'magna': «Prometemos dejar que te vayas después»

Las normas estrictas de la iglesia del Palmar de Troya
Las normas estrictas de la iglesia del Palmar de Troya ABC
Carolina Álvarez Álvarez

La autodenominada Iglesia Palmariana, considerada por expertos una de las sectas más herméticas de España, ha vuelto a ser noticia por su doble exposición procesional en El Palmar de Troya. La 'magna', prevista para este 12 de octubre, viene acompañada de un exhaustivo manual ... de normas que van desde el largo de las faldas hasta la prohibición expresa de que los homosexuales puedan mostrarse afecto.

