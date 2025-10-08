Las normas homófobas y la estricta vestimenta que impone el papa del Palmar de Troya para poder acudir a su 'magna'

La autodenominada Iglesia Palmariana, considerada por expertos una de las sectas más herméticas de España, ha vuelto a ser noticia por su doble exposición procesional en El Palmar de Troya. La 'magna', prevista para este 12 de octubre, viene acompañada de un exhaustivo manual ... de normas que van desde el largo de las faldas hasta la prohibición expresa de que los homosexuales puedan mostrarse afecto.

Código de vestimenta propio de otra época

Lo que más ha llamado la atención no son los pasos procesionales, sino las normas de acceso. La Iglesia Palmariana exige que hombres y mujeres acudan perfectamente vestidos «según la decencia cristiana». Entre las reglas destacan:

Estrictos código de vestimenta Camisas de manga larga hasta la muñeca, completamente abrochadas.

Prohibición de pantalones vaqueros, prendas ceñidas o transparentes.

En el caso de las mujeres, vestidos o faldas hasta el tobillo, sin escotes ni aperturas, con medias obligatorias y la cabeza cubierta con velo.

Los hombres no pueden llevar el pelo largo, pendientes, tatuajes ni perforaciones.

A todo ello se suma una prohibición expresa contra «ropa con logotipos o dibujos», así como contra el uso de zapatillas deportivas. Un decálogo que recuerda a normas eclesiales de hace más de medio siglo y que la Iglesia Católica ha ido dejando atrás para adaptarse a la vida moderna.

Homosexuales, vetados

Uno de los puntos más polémicos es la exclusión explícita de los homosexuales. Según la normativa palmariana, «no está permitido que los hombres homosexuales se tomen de la mano ni lleven logotipos blasfemos, ni ninguna forma de inmoralidad», refiriéndose así a cualquier símbolo LGTBI+.

Este mensaje choca frontalmente con las palabras del Papa Francisco, que en numerosas ocasiones recordó que los homosexuales «tienen derecho a formar parte de la familia y a llevar una vida cristiana plena».

El contraste con la Iglesia Católica

Mientras la Iglesia Palmariana se aferra a una disciplina rígida y excluyente, la Iglesia Católica mantiene un camino de renovación.

En este contexto, resulta especialmente significativo que la Palmariana presente como gran logro lo que, en realidad, son restricciones y normas anacrónicas. Frente a ello, la Iglesia Católica oficial pone valora la dignidad de la persona y el valor universal del Evangelio.

El Palmar de Troya lleva décadas envuelto en polémica, desde las supuestas apariciones marianas en los años setenta hasta la proclamación de sus propios «papas». Pese a que se presentan como custodios de la verdadera fe, su doctrina está totalmente desligada de Roma.

El acto de este 12 de octubre es un ejemplo más: una mezcla de liturgia procesional con mensajes sectarios que buscan atraer curiosos para intentar captar nuevos adeptos.