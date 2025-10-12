Una mujer se atraganta con el desayuno y muere en el acto en un bar de Los Palacios

Una mujer ha fallecido este domingo por la mañana al atragantarse mientras desayunaba en un bar de Los Palacios y Villafranca. Los servicios sanitarios desplazados al lugar de los hechos no han podido hacer nada por salvar su vida.

El aviso llegó al servicio ... de Emergencias 112 a eso de las diez de la mañana de este 12 de octubre procedente de un establecimiento hostelero localizado en la calle Comunidad Autónoma de La Rioja de la mencionada localidad sevillana.

La alarma advertía de una persona que se estaba ahogando y no podía respirar, ante lo cual se desplazó al bar el 061. Sin embargo, los profesionales del servicio no consiguieron salvar la vida de la mujer, que murió en el acto allí mismo. La Policía Local también estuvo en el lugar de los hechos.

