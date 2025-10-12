Suscríbete a
Una mujer se atraganta con el desayuno y muere en el acto en un bar de Los Palacios

Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de la señora en la mañana de este domingo tras recibir un aviso de emergencia

Una ambulancia del 061 se desplazó al bar palaciego
Una mujer ha fallecido este domingo por la mañana al atragantarse mientras desayunaba en un bar de Los Palacios y Villafranca. Los servicios sanitarios desplazados al lugar de los hechos no han podido hacer nada por salvar su vida.

El aviso llegó al servicio ... de Emergencias 112 a eso de las diez de la mañana de este 12 de octubre procedente de un establecimiento hostelero localizado en la calle Comunidad Autónoma de La Rioja de la mencionada localidad sevillana.

