La muerte de un niño de Écija en una montería en Guillena en 2019 se cerró con dos años de cárcel

El 19 de enero de 2019 una montería en la finca La Lapa, entre Guillena y Burguillos, acabó en tragedia. Un niño de cuatro años de edad y vecino de Écija, que había acudido a la cacería con su padre, ... su tío y su abuelo, perdía la vida tras ser alcanzado por un disparo de escopeta. Un ciudadano con doble nacionalidad italo-argentina fue el autor del tiro y fue acusado por homicidio imprudente.

En 2021 el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla dictó auto de apertura de juicio oral contra el único acusado y se señaló la vista el último trimestre de 2025, es decir, casi siete años después de los hechos. Esta decisión judicial, consecuencia del mal funcionamiento de la Administración de Justicia en este país, supuso que la abogada de los padres, Rosario Serrano, interpusiera una queja en el Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla, encargado de enjuiciar el asunto. Sin embargo, para la resolución de este asunto no se ha tenido que esperar a este año, sino que un acuerdo entre Fiscalía, acusación y defensa echó el cierre mucho antes, aunque no había trascendido a la opinión pública.

En concreto, el juicio para sentar en el banquillo al cazador Luis Antonio G. estaba fijado para el último día de octubre de este año. Es decir, ayer. La Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel por la muerte del niño astigitano, la misma pena que la abogada de los padres. Sin embargo, como se ha expuesto antes, el juicio no llegó a celebrarse. La razón es que las partes habían alcanzado un acuerdo con anterioridad, para cuya rúbrica se desarrolló en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla una vista el 14 de julio de 2023, que nunca trascendió a la opinión pública.

Un tiro letal en dirección contraria

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge la condena a Luis Antonio G., como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, con la atenuante de reparación del daño, a una pena de dos años de prisión y tres años y medio de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con pérdida definitiva de vigencia de la licencia de armas. Si bien, el juez acordaba la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por el plazo de cuatro años condicionada a no delinquir y a la realización de un taller de control de impulsos.

De otro lado, el cazador era condenado a una indemnización a la familia de la víctima superior a los 300.000 euros. Más de la mitad tendría que asumirla de forma solidaria con su seguro de responsabilidad civil. Estas cantidades fueron abonadas, incluso, antes de la celebración de la vista oral hace más de dos años. El acusado, al que devolvieron su pasaporte (tras serle retirado como medida preventiva) aceptaba los hechos recogidos en la sentencia y la pena impuesta.

Así se ponía punto y final a una montería que se convirtió en tragedia para una familia de Écija aficionada a la caza, que el 19 de enero de hace casi siete años se desplazó a una montería en la finca La Lapa, ubicada en el término municipal de Burguillos aunque sus tierras se expanden también a Guillena. En la misma cacería participaba, además del padre, el tío y el abuelo del niño de Écija de cuatro años que perdió la vida, Luis Antonio G., quien que tenía varios años de experiencia como cazador.

«Deseoso de capturar un jabalí, abandonó el puesto número 1 en el que se encontraba, a sabiendas de que estaba terminantemente prohibido hacerlo, y subió unos veinticinco metros hasta una zona más alta, disparando en dirección contraria a la que se le había indicado que debía dirigir el tiro desde el puesto; por lo que el disparo fue hacia el puesto número 2, donde se encontraba el menor, alcanzándolo en la sien derecha, lo que provocó su fallecimiento instantáneo». Así lo recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, a la que ha tenido acceso ABC.