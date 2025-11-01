Suscríbete a
La muerte de un niño de Écija en una montería en Guillena en 2019 se cerró con dos años de cárcel

En una sentencia de conformidad, al acusado aceptaba la pena de prisión, que queda suspendida, y la indemnización a los padres del menor, que es superior a los 300.000 euros

Existe «relación directa» entre el arma del acusado y la muerte del menor en la montería de Guillena

La muerte por un disparo de escopeta se produjo en la finca La Lapa, entre Burguillos y Guillena
Jesús Díaz

Jesús Díaz

El 19 de enero de 2019 una montería en la finca La Lapa, entre Guillena y Burguillos, acabó en tragedia. Un niño de cuatro años de edad y vecino de Écija, que había acudido a la cacería con su padre, ... su tío y su abuelo, perdía la vida tras ser alcanzado por un disparo de escopeta. Un ciudadano con doble nacionalidad italo-argentina fue el autor del tiro y fue acusado por homicidio imprudente.

