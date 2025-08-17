Muere un varón de 78 años atropellado en Alcalá del Río y herido el conductor al caer su coche a un canal El joven que manejaba el vehículo ha arrojado resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas

Un varón de 78 años de edad ha fallecido la mañana de este domingo en la localidad sevillana de Alcalá del Río, como consecuencia de un atropello por un vehículo cuyo conductor, de 25 años de edad, ha resultado además herido.

Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, a las 8,15 horas de la mañana de este domingo se recibían varios avisos de socorro que alertaban de un atropello en la carretera de San Ignacio del Viar e indicaban que había un vehículo fuera de la vía, caído a un canal a un desnivel de unos dos metros.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de la Diputación Provincial, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local, cuyos efectivos se han desplazado al lugar.

Según ha confirmado a este periódico la Policía Local de Alcalá del Río, la víctima del atropello es un varón de 78 años que ha fallecido a cuenta del accidente, mientras el conductor del coche, de 25 años de edad, ha resultado herido al caer su vehículo al citado canal tras arrollar a esta persona.

El joven ha sido evacuado al hospital Macarena para ser atendido de sus lesiones y ha arrojado un resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas, según la Policía Local.