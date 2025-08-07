Muere un trabajador precipitado desde una azotea en Gines

Un varón de 59 años de edad ha fallecido en la mañana de este jueves en la localidad aljarafeña de Gines al caer desde una azotea mientras estaba trabajando. El accidente ha ocurrido poco antes de las 8,25 horas en una vivienda de la calle Castilla del municipio aljarafeño, donde este hombre, cuya identidad no ha trascendido, estaba realizando trabajos laborales y habría caído desde una altura de cinco metros de altura, según han informado a ABC fuentes del caso y han confirmado el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía y la Guardia Civil.

Han sido movilizadas dotaciones de la Guardia Civil, de la Policía Local de Gines y del 061, cuyos facultativos sanitarios habrían certificado la muerte de este hombre como consecuencia de las lesiones sufridas en la caída.

Con esta nueva muerte en el tajo son ya 27 los trabajadores fallecidos en accidentes laborales en la provincia en el transcurso de 2025, un año auténticamente negro en materia de siniestralidad con resultado de muerte, habida cuenta de que Sevilla cerró el ejercicio previo de 2024 con 21 casos de esta naturaleza.