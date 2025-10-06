Muere el tercer herido en el tiroteo del bar de Carmona

El tiroteo en el bar de la urbanización Los Nietos en Carmona se cobra una vida más. El herido grave del crimen del mes pasado falleció este viernes 4 de octubre, según han confirmado fuentes de la investigación.

La víctima es un hombre de 63 años, trabajador de una empresa de la zona y cliente del bar, donde tuvo lugar el tiroteo el sábado 6 de septiembre.

El varón, en un intento de huir del interior del establecimiento hostelero, fue alcanzado por una bala de rifle y trasladado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío.

Tres víctimas mortales

Tras este último fallecimiento, las víctimas mortales se elevan a tres. José Manuel Gil García, propietario del bar, de 54 años, y Manuel Ruiz Sánchez, cliente del local, de 65 años, que perdieron la vida en el suceso.

Por otro lado, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a los dos presutos responsables de los hechos al día siguiente del tiroteo, los cuales habían huido a Sevilla capital, donde residía uno de ellos, cuyo padre cuenta con una parcela en la urbanización Los Nietos.

Dos detenidos por los hechos

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil llevaron a los agentes hasta el barrio de San Pablo de Sevilla capital, donde se ocultaba uno de los implicados.

Este varón de 39 años de edad, al notar la presencia policial, intentó huir por la ventana del domicilio donde se ocultaba, utilizando para ello unas sábanas. Su huida fue frustrada por la Guardia Civil al ser interceptado, procediendo a su detención.

Una hora más tarde fue detenido el segundo implicado, de 27 años de edad, los vecinos de la zona habrían manifestado que el principal autor del crimen habría actuado junto con «un sobrino o hermano», según confirmaron a ABC.