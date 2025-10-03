Muere un niño de 13 años en un accidente con un patinete en El Saucejo

Un menor de 13 años de edad ha fallecido tras sufrir un accidente el pasado jueves 2 de octubre con un patinete en la localidad sevillana de El Saucejo. En el mismo siniestro resultó herido otro menor de la misma edad, 13 años, según ha podido saber este periódico de fuentes de la Guardia Civil, cuya comandancia en Utrera es la encargada de investigar el caso a través de su equipo de atestados de tráfico.

De momento las primeras hipótesis de este trágico suceso en este municipio de saucejeño apuntan a que los dos menores iban en el mismo patinete y han colisionado contra un turismo que se encontraba estacionado. Fuentes del instituto armado aclaran a este medio que pese a que el suceso sigue siendo investigado, todo apunta a una desatención del menor que conducía el patinete.

Varias llamadas de socorro recibidas sobre las 19.20 horas de la tarde el pasado jueves requerían asistencia sanitaria urgente para este menor que se encontraba en el suelo junto a un patinete en la calle Majadahonda de la localidad. Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que se desplazó al lugar del suceso junto con la Policía Local.

Los servicios médicos atendieron a este menor de 13 años con signos de atropello que fue evacuado en estado crítico al hospital de Osuna, aunque finalmente falleció. Su acompañante, también de la misma edad, está en buen estado según avanza la Guardia Civil.