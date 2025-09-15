Muere una mujer y un joven resulta herido en el incendio de una vivienda en Cazalla de la Sierra La víctima mortal es una mujer de 58 años, mientras que un joven de 28 ha sido trasladado al hospital de Constantina con heridas

Andalucía sigue asolada por los incendios. Una mujer de 58 años ha perdido la vida y un joven de 28 ha resultado herido en un incendio declarado la madrugada de este lunes en una vivienda de Cazalla de la Sierra (Sevilla), según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El fuego se originó sobre las 4:00 horas en una vivienda situada en la calle Juan de Lora. Varias llamadas de vecinos alertaron de que salía humo del inmueble, lo que motivó la activación de los Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios del 061.

A su llegada, los efectivos sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer. Por su parte, el joven herido fue evacuado al Hospital de Alta Resolución de la Sierra Norte, en Constantina, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas en el siniestro.

Las autoridades investigan las causas del incendio.