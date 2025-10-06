Suscríbete a
ABC Premium

Muere un hombre al reventar una rueda en un taller en Los Palacios

El accidente se ha producido en una empresa de neumáticos en Los Chapatales

Imagen de un taller en Los Chapatales en Los Palacios
Imagen de un taller en Los Chapatales en Los Palacios G. Maps

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre ha fallecido en la tarde de este lunes al sufrir un accidente en un taller de neumáticos en Los Chapatales, en el municipio sevillano de Los Palacios, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Pasadas las 16.30 horas se recibió un aviso en el Teléfono de Emergencias 112 por un herido a causa de un reventón de una rueda en un taller.

Rápidamente, se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil que se desplazaron hasta el lugar de los hechos sin que pudieran hacer nada por salvar su vida. El fallecido es un hombre de 71 años de edad.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app