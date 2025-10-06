Muere un hombre al reventar una rueda en un taller en Los Palacios

Un hombre ha fallecido en la tarde de este lunes al sufrir un accidente en un taller de neumáticos en Los Chapatales, en el municipio sevillano de Los Palacios, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Pasadas las 16.30 horas se recibió un aviso en el Teléfono de Emergencias 112 por un herido a causa de un reventón de una rueda en un taller.

Rápidamente, se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil que se desplazaron hasta el lugar de los hechos sin que pudieran hacer nada por salvar su vida. El fallecido es un hombre de 71 años de edad.

