Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor

El suceso tuvo lugar en la tarde de este lunes en una urbanización de la localidad

Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor

S.I.

Un hombre de 34 años falleció este lunes por la tarde en una piscina situada en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, según ha informado Emergencias Andalucía

El teléfono 112 recibió ayer a las 18:15 horas una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un varón posiblemente ahogado al que habían sacado del agua en una piscina en la urbanización El Torreón. De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar intentaron salvarle la vida, si bien finalmente resultó el varón fallecido.

