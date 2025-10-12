Muere un conductor en un accidente de tráfico en la A-8325 a su paso por Casariche

Un hombre de 35 años de edad ha fallecido al sufrir un accidente de tráfico que se ha registrado en la madrugada de este domingo, 12 de octubre, en la carretera A-8325, a la altura de Casariche (Sevilla), según ha informado en un comunicado ... el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Sobre las 4,30 horas de la madrugada, la sala del 112 atendía un aviso que alertaba de la salida de vía de un vehículo en la A-8325, a la altura del cementerio de Casariche. Una persona se encontraba en el interior del coche y precisaba auxilio.

Desde el 112 se activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico, que no han podido más que certificar el fallecimiento del conductor del vehículo accidentado, un hombre de 35 años de edad.