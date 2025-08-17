Morón y La Roda alcanzan los 45 grados con siete lugares de Sevilla entre los diez con más calor de toda España Tablada alcanza los 44.7 grados y el aeropuerto de San Pablo los 43.9

El aviso meteorológico rojo por temperaturas extremas de hasta 44 grados emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo en la provincia de Sevilla se ha visto finalmente superado con claridad.

Y es que según las propias mediciones de la Aemet, a las 16,20 horas Morón de la Frontera alcanzaba ya los 45.1 grados como municipio con mayor temperatura de toda España en este momento, seguido del también pueblo sevillano de La Roda de Andalucía con 45 grados justos a las 16,30 horas.

Y es que en el listado de las diez marcas de mayor temperatura registradas por la Aemet este domingo con lecturas actualizadas entre las 16,00 y las 16,30 horas figuran siete lugares de la provincia de Sevilla.

Además de las dos citadas marcas de Morón y La Roda, las dos de mayor calor a las 16,30 horas de la tarde de este domingo en toda España con 45.1 y 45 grados respectivamente, en el cuarto lugar del listado figura la estación meteorológica de Tablada en Sevilla capital con 44.7 grados a las 15,40 horas, en el sexto se sitúa Écija con 44.3 grados a las 16,30 horas, en el séptimo Tomares con 44.2 grados a las 15,40 horas, en el octavo Fuentes de Andalucía con 43.9 grados a las 15,30 horas y en décimo puesto la estación del aeropuerto de San Pablo, de nuevo en la ciudad hispalense, también con 43.9 grados a las 16,20 horas de esta abrasadora jornada.

La Aemet prevé que las temperaturas den un respiro en la provincia ya el martes, con una caída de las máximas hasta los 36 grados, que no son pocos pero que supondrán la ausencia de avisos meteorológicos por calor extremo.

