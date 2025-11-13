La Junta invierte 12 millones en la climatización de 720 aulas en diferentes municipios de Sevilla

El Consejo de Gobierno ha dado conocimiento del nuevo plan 'Mejora tu centro'; impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en este caso destinado de forma específica a mejorar la climatización de sus instalaciones. Con una asignación global cercana a los ... 55 millones de euros procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, prevé la ejecución de actuaciones en 3.481 centros educativos públicos.

En una nota de prensa remitida por la Junta, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha explicado que a la provincia de Sevilla se destinan 11.803.084 euros para la mejora de 720 centros educativos de los 106 municipios; y representa un 21,8% del total andaluz.

Por su parte, Sánchez ha destacado el «compromiso» del Gobierno andaluz en la mejora de los equipamientos de los espacios educativos de la provincia. «Garantizar unas aulas adaptadas a las necesidades de alumnos y docentes es clave para avanzar en igualdad de oportunidades».

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, ha explicado que los fondos podrán destinarse a instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización.

De esta manera se asegura que las soluciones sean «las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz«. Araúz indicó que los centros beneficiarios del programa incluyen colegios de Infantil y Primaria, centros de Educación Especial, conservatorios de música y danza, centros de Educación Permanente, institutos y centros de Formación Profesional, residencias escolares, centros de enseñanzas de Régimen Especial y escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

191.032 euros para 9 centros de Arahal; 210.879 euros para 12 centros en Coria del Río; 100.967 euros para 4 centros en Constantina; 793.844 euros para 51 centros en Dos Hermanas; 69.423 euros para 4 centros en Cazalla de la Sierra; 176.691 euros para 8 centros de Estepa; 302.388 euros para 19 centros de Utrera; 187.869 euros para 15 centros en Morón de la Frontera; 56.937 euros para 3 centros en Burguillos; 133.350 euros para 10 centros en Osuna; o 3.240.415 euros para 186 centros en la capital, en Sevilla; son solo algunos ejemplos en los 106 municipios sevillanos.