La Junta invierte 12 millones en la climatización de 720 aulas en diferentes municipios de Sevilla

Los centros de Arahal, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Cazalla de la Sierra, Estepa, Utrera, Morón de la Frontera, Burguillos y Osuna serán reformados

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez
S. L.

Sevilla

El Consejo de Gobierno ha dado conocimiento del nuevo plan 'Mejora tu centro'; impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en este caso destinado de forma específica a mejorar la climatización de sus instalaciones. Con una asignación global cercana a los ... 55 millones de euros procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, prevé la ejecución de actuaciones en 3.481 centros educativos públicos.

