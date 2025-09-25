Suscríbete a
Un millar de personas asiste a la entrega de los Premios Prodetur en Fuentes de Andalucía

El Castillo de la Monclova fue el escenario de esta gala que reconoce a personas que fomentan el desarrollo del turismo en la provincia, y en la que actuaron Manuel Lombo y Pastora Soler

Aforo completo en el Castillo de la Monclova, escenario de la gala en Fuentes de Andalucía
Aforo completo en el Castillo de la Monclova, escenario de la gala en Fuentes de Andalucía
J. P.

El Castillo de la Monclova de Fuentes de Andalucía fue el escenario de la entrega de los II Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, que convoca Prodetur con la colaboración de UGT, CC.OO y ... la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES). La lejanía del escenario de la entrega de premios no impidió que se reunieran un millar de personas de poblaciones cercanas a Fuentes de Andalucía, para los que Prodetur dispuso autobuses gratuitos.

