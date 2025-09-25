Un millar de personas asiste a la entrega de los Premios Prodetur en Fuentes de Andalucía

El Castillo de la Monclova de Fuentes de Andalucía fue el escenario de la entrega de los II Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, que convoca Prodetur con la colaboración de UGT, CC.OO y ... la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES). La lejanía del escenario de la entrega de premios no impidió que se reunieran un millar de personas de poblaciones cercanas a Fuentes de Andalucía, para los que Prodetur dispuso autobuses gratuitos.

Con un aforo completo en el Castillo de Monclova, representantes institucionales, empresariales, turísticos, sociales y culturales de la provincia, compartieron espacio y vivencias con el público que acudió a ver a los premiados en un acto en el que, además, pudieron gozar de las actuaciones del joven pianista flamenco ursaonense Javier Cecilia, así como de los artistas Manuel Lombo y Pastora Soler.

Estos premios buscan destacar a aquellas personas cuya labor, ética y profesionalidad han tenido un impacto significativo en el desarrollo, promoción, posicionamiento y sostenibilidad del turismo en la provincia de Sevilla. En la presente edición los premiados fueron los siguientes: Carlos Manuel Expósito García, del Departamento de Reservas del Hotel Silken Al-Ándalus; Loli Ruiz Bermúdez y Manolo Osuna Morata, propietarios de la Pensión y Restaurante Manolo, de Fuentes de Andalucía; Guillermo Márquez Fernández, camarero del Hotel Ilunion Alcora; Manuela Sánchez Calderón, jefa de RRHH del Hotel Colón; Rafael Blas Salas Astorga, director de Marketing de El Palacio Andaluz - Cruceros Torre del Oro; María Jiménez Rodríguez, gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra; Salvador Velázquez Rendón, expresidente de la Asociación de Barman de Andalucía Occidental; sor Luz Amparo Buitrago Dávila, cicerone del Convento de la Encarnación de la Orden de la Merced, de Osuna; y Manuel Macías Moreno, exdirector del Sevilla Congress & Convention Bureau.

El colofón a la gala la pusieron dos actuaciones de renombre en el panorama artístico sevillano. Primero Manuel Lombo, cantante y compositor de Dos Hermanas, interpretó 'Vibro', de Manuel Alejandro, y unas sevillanas de Manuel Pareja Obregón. Después, la coriana Pastora Soler desgranó su arte con dos temas de su repertorio, '30 veces' y 'Sevilla'.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, considera muy importante «sacar esta fiesta a la provincia», recordando que el pasado año se celebró la misma en Santiponce, a la vez que valoró que los premios reconocen a «personas, a entidades, a instituciones, a gente que lleva toda la vida fabricando turismo».

Continuaba Fernández señalando que «en esta provincia de dos millones de personas hay un turismo que nadie nos regala. Cuando un turista llega, tenemos que trabajarnos ese turismo, tenemos que dedicarle tiempo, porque no somos una provincia con costa, que se llega a un hotel y te ponen una pulsera».