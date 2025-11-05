Suscríbete a
Miguel Poveda anuncia un concierto sorpresa en este pueblo de Sevilla

El cantaor se incorpora al Festival Flamenco el 'Duende', con la fecha para comprar entradas ya anunciada

El cantaor flamenco Miguel Poveda
La Diputación de Sevilla, a través de su área de Cultura y Ciudadanía, organiza el Festival Flamenco 'Duende' en el cual ofrece un recital del característico género musical andaluz en el Centro Cultural de la Villa, perteneciente a la localidad sevillana de La Rinconada ... . Este recital tiene como objetivo trasladar a su público al pasado pero con una mirada de presente y de futuro englobado en una atmósfera mágica y evocadora, preparada así para el gusto del aficionado más exigente

