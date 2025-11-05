Miguel Poveda anuncia un concierto sorpresa en este pueblo de Sevilla

La Diputación de Sevilla, a través de su área de Cultura y Ciudadanía, organiza el Festival Flamenco 'Duende' en el cual ofrece un recital del característico género musical andaluz en el Centro Cultural de la Villa, perteneciente a la localidad sevillana de La Rinconada ... . Este recital tiene como objetivo trasladar a su público al pasado pero con una mirada de presente y de futuro englobado en una atmósfera mágica y evocadora, preparada así para el gusto del aficionado más exigente

A este recital se incorpora el cantaor flamenco Miguel Poveda, quien con un cante tradicional recorrerá algunos de los palos más representativos de este estilo artístico. Caracterizando el espectáculo, celebrado el viernes 14 de noviembre, tanto con su arrolladora personalidad y con músicos que lo han rodeado en su trabajo por mostrar este estilo al mundo.

En el repertorio de este festival no van a faltar maestros a los que él ha interiorizado y evocados en su forma de expresarse artísticamente desde el comienzo de su carrera. A este cantaor le acompañarán artistas como el guitarrista Jesús Guerrero, la percusión de Paquito González, el compás de Carlos Grillo y acompañado del también cantaor El Londro. Con esta plantilla se asegura un sonido fiel a la tradición bajo una reinterpretación hasta convertirse en una actuación personal y única.

Festival Flamenco 'Duende' Localidad: La Rinconada

Dónde: Centro Cultural de la Villa

Fecha: 14 noviembre

Hora: 20:00 horas

Entradas

Las entradas a la venta de este espectáculo estarán disponibles para su compra el próximo lunes 10 de noviembre. La distribución de las entradas será idéntica a la del resto del evento: el 50% de las entradas se podrán adquirir a través de la página web a partir de las 8:00 horas y la mitad restante estará disponible para su venta física en el propio Centro Cultural de la Villa. El horario para las entradas físicas será de 10:00 a 13:00 horas y desde las 17:00 hasta 20:00 horas, hasta agotar el número disponible.