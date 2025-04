El mercadillo secreto de Álvaro Moreno en Osuna que tiene precios de fabricante

Hay cosas que uno se guarda como un secreto bien guardado… hasta que ya no puede más y tiene que contarlo. Eso es justo lo que ha hecho Marina (@marinaucgw) en TikTok, una chica de Osuna que ha revelado lo que muchos ya sabían allí pero pocos fuera conocían: el mercadillo de Álvaro Moreno. Y no es cualquier mercadillo, ojo. Es una venta al aire libre con precios de fábrica donde puedes encontrar auténticas gangas.

Dos veces al año, el Ayuntamiento de Osuna organiza una iniciativa para fomentar el comercio local, el día de 'Venta al Aire Libre'. La plaza se llena de puestos, música, tapas y buen ambiente. Pero hay uno que se lleva todas las miradas: el de Álvaro Moreno, que, por si no lo sabías, es de Osuna. Y claro, qué mejor lugar para montar este mercadillo que su propio pueblo.

Eso sí, aunque no es un evento muy conocido fuera del pueblo, la tiktoker asegura que suelen acudir bastantes personas: «ya solo con la gente del pueblo esto se pone peor que Chipiona en agosto».

Productos destacados

En el mercadillo puedes encontrar muchas de las prendas que ves en tiendas de la marca, pero a precios mucho más bajos. Camisas, pantalones, chaquetas… todo con ese rollo elegante y casual que caracteriza a Álvaro Moreno. Es como ir de compras por el centro de Sevilla, pero sin que sufra tanto tu cartera.

Y no solo está su puesto. Hay otros comercios locales que también participan, y aunque Marina reconoce que «no pueden competir al nivel de Álvaro Moreno, merece mucho la pena pasarse por todos». Incluso destaca un puesto donde vendían zapatos de Zara a precios muy bajos.

Un plan para echar el día

El mercadillo se celebra en la Plaza Mayor de Osuna, que se llena de gente. Hay música, comida, bebida, y buen ambiente. Puedes pedirte un montadito, algo para beber, sentarte a la sombra y disfrutar del día.

Marina lo deja claro: «yo que tú aprovechaba, pasaba el día, que el pueblo es precioso y puedes terminar tomándote una copita con estas vistas». Y tiene razón. Osuna es uno de los pueblos con mayor encanto de la provincia de Sevilla, y este mercadillo una buena excusa para descubrirlo.

Eso sí, si decides ir, intenta salir temprano, porque por lo visto vuela todo. Y si no has podido disfrutar de esta última edición, no te preocupes, Marina ha prometido que para la siguiente dará el aviso con tiempo: «os prometo que para la próxima venta al aire libre os avisaré con más antelación».