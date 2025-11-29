'La Matallana': la metamorfosis del antiguo polvorín militar de Lora del Río a zona de recreo

Lo que durante casi un siglo fue un destacamento militar en Lora del Río, La Matallana, y donde hicieron el servicio militar miles de jóvenes ha sido reconvertido en zona de recreo. Esta metamorfosis que han sufrido las más de 23 hectáreas ... de terreno han sido inauguradas de una forma especial: con la presentación y proyección de un documental titulado 'La Matallana: Todo por la patria. El legado del polvorín loreño', en el cine Goya y con una jornada de puertas abiertas.

El audiovisual ha sido coordinado y realizado por el Ayuntamiento al objeto de poder conservar la memoria de lo que fue un destacamento de Artillería y por el que pasaron miles de soldados, cabos y mandos militares. Así, además de una parte histórica, que contextualiza este espacio, y otra gráfica se ha contado con el testimonio de personas que realizaron allí la 'mili' y algunos mandos. Entre ellos, el que entonces que era teniente Antonio Caballero – actual comandante- y el entonces capitán Andrés Márquez - hoy comandante-. Ambos coincidieron en que sus respectivas etapas al frente del polvorín fueron buenas y muy recordadas, pese a que tenían una gran responsabilidad, no sólo por la munición sino porque tenían a su cargo más de un centenar de jóvenes que, de forma obligatoria, tenían que realizar el servicio militar. Así, también hablan en el documental algunos loreños cuyo destino militar fue Matallana como Eduardo García Oliver, José Antonio Campos, Francisco Cuevas o José García.

La vinculación con el pueblo era tal que el médico José Antonio Heras (q.e.p.d.) siempre estaba dispuesto a atender a los soldados que lo necesitaran fuese la hora que fuese. Por este motivo, el teniente Caballero, para agradecer todo lo que durante años había hecho y seguía haciendo, solicitó que se le concediese la Cruz de la Orden al Mérito Militar con distintivo blanco y le fue otorgada e impuesta en el periodo en el que ya el mencionado mando no estaba en el destacamento sino que estaba al frente el capitán Márquez. Su hijo Álvaro, habla de este hecho en el documental recordando y reconociendo que su padre era feliz ejerciendo su profesión de médico y prestando su servicio a quienes, como personal de reemplazo, pasaba por el polvorín.

De igual forma, esa unión entre el municipio y el destacamento se comprueba también con el capitán Márquez y su familia. Ya que una vez cerró sus puertas como lugar militar tuvo otro destino aunque fijó su residencia en Lora del Río, lugar en el que continúa viviendo y donde se han casado y tenido hijos sus tres hijas.

El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, también recuerda en el audiovisual cómo se encontraba el polvorín cuando decidieron reconvertirlo, completamente abandonado, y sin uso alguno. Desde que entró como máximo edil tenía como objetivo la recuperación de este espacio que ahora se ha hecho posible y ya cuenta con pistas deportivas. Reconoce que «esta actividad es un paso más en la recuperación y puesta en valor de uno de los espacios más singulares de nuestro municipio: el antiguo Destacamento Militar de Matallana. El estreno del documental y esta jornada de puertas abiertas nos permiten recordar la historia, comprender su importancia y, sobre todo, mirar al futuro con ilusión».

Desde el Ayuntamiento de Lora del Río se han impulsado varios planes de inversión destinados a la rehabilitación de estas instalaciones militares, enclavadas en las más de 800 hectáreas de monte público de la Dehesa Matallana. «Ya hemos recuperado diversas zonas del antiguo destacamento, y nuestro objetivo es claro: convertir este espacio en un recurso turístico, cultural y medioambiental de referencia. Matallana es parte de nuestra identidad y de nuestra memoria colectiva. Revalorizarla es apostar por el patrimonio, por el desarrollo sostenible y por nuevas oportunidades para Lora del Río», afirma el regidor loreño.

