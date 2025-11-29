Suscríbete a
ejército de tierra

'La Matallana': la metamorfosis del antiguo polvorín militar de Lora del Río a zona de recreo

Por el destacamento han pasado varios miles de soldados para hacer el servicio militar obligatorio

Vuelo de helicópteros y parada militar en el acto central del 50 aniversario del BHELMA IV celebrado en Dos Hermanas

El alcalde, Antonio Enamorado, entre los comandantes Caballero y Márquez, y soldados loreños ante el azulejo de Setefilla
El alcalde, Antonio Enamorado, entre los comandantes Caballero y Márquez, y soldados loreños ante el azulejo de Setefilla V.J.

Valme J. Caballero

Lora del Río

Lo que durante casi un siglo fue un destacamento militar en Lora del Río, La Matallana, y donde hicieron el servicio militar miles de jóvenes ha sido reconvertido en zona de recreo. Esta metamorfosis que han sufrido las más de 23 hectáreas ... de terreno han sido inauguradas de una forma especial: con la presentación y proyección de un documental titulado 'La Matallana: Todo por la patria. El legado del polvorín loreño', en el cine Goya y con una jornada de puertas abiertas.

