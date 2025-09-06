Lora del Río dedica un busto a Rogelio Reyes Cano, Hijo Predilecto de la Villa

La localidad de Lora del Río ha descubierto este viernes por la noche un busto dedicado a Rogelio Reyes Cano, Hijo Predilecto de la Villa. Con este reconocimiento se quiere destacar la trayectoria profesional y personal de este catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, que siempre ha estado profundamente vinculado a la población en la que naciera en el año 1940.

El acto ha contado con las intervenciones del alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado; el concejal-delegado de Cultura, Rafael Navarro Iribarnegara; y el propio homenajeado, Rogelio Reyes Cano. Asimismo ha acudido el presidente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz. El busto,obra del escultor Juan Ventura, que está ubicado en la Plaza de España, ha sido bendecido por el párroco Antonio Guerra Milla.

Durante su discurso, Reyes Cano ha tenido palabras de agradecimiento hacia el Ayuntamiento y ha comenzado aludiendo al famoso soneto de Lope de Vega que le encargó Violante. «En mi vida me he visto en tal aprieto porque eso que están haciendo conmigo hoy, dedicarme un busto en vida, significa algo en demasía que desborda todas mis expectativas y que me conduce a una rememoración de toda mi vida, desde mi infancia hasta hoy».

Igualmente, ha señalado que «la historia de los pueblos es como la historia de las personas», ya que «somos eslabones de una cadena que va continuando en el tiempo. Lo importante no es el tiempo cronológico del reloj, lo importante, como decía Antonio Machado, es el tiempo de la conciencia, la percepción que del tiempo tiene cada uno dentro de sí». Además, ha añadido que «tengo casi la sensación de que estos largos han pasado como un suspiro».

En ese sentido, ha recordado cuando jugaba de fútbol de niño en la misma Plaza de España «cuando aún una plaza terriza». «Recuerdo el cuartelillo de los municipales, el trasiego del Ayuntamiento, el comercio de paredes, toda esta vida de los años cuarenta. Por eso, quiero dar las gracias, porque esto que el Ayuntamiento de Lora del Río hace conmigo es un regalo que no tiene precio y que desborda todas mis expectativas, ya que me conduce a la niñez». Por todo ello, ha agradecido al alcalde, el delegado de Cultura y al escultor.

También ha tenido palabras en recuerdo de su tío Alfonso Becerra. «Tenía una casa con la imprenta donde me crie. Era el paraíso de la tinta. Mi tío Alfonso, oficial de la notaría, tenía una biblioteca en la que yo me inicié leyendo a Salgari, Galdós, Valera y Juan Ramón Jiménez. Todo ese mundo de mi infancia emerge con fuerza con una emoción que llena mi ser».

Ha finalizado sus palabras diciendo que «creo que el Ayuntamiento de Lora premia no tanto a mi persona como lo que yo represento, que es simplemente el mundo de la cultura. No he hecho otra cosa en mi vida que dar clases de literatura a los miles de alumnos que han pasado por mí. Por eso dice mucho en favor del Ayuntamiento que se reconozca esa dimensión cultural, porque la cultura es el alimento que nutre y que hace a los hombres libres, independientes, críticos y no fácilmente manipulados. Pido por tal motivo que sigan apostando por la cultura».

Por su parte, Antonio Enamorado, ha agradecido al padre Antonio Guerra por bendecir el busto. También ha tenido palabras hacia Pablo Gutiérrez-Alviz y hacia el escultor Juan Ventura. Ha agradecido asimismo a Rogelio Reyes porque «gracias a esa exquisita pluma, esa literatura quirúrgica que en muy pocas palabras es capaz de expresar tanto, no sólo has promocionado la cultura, sino los valores cristianos de nuestro pueblo y la importancia de María Santísima de Setefilla. Gracias a ti nuestra Madre es más conocida que nunca, por eso te hemos querido reconocer en vida para que todo Lora del Río te dé ese abrazo por todo lo que has hecho por el pueblo».

Asistentes a la inauguración del busto dedicado a Rogelio Reyes Cano ABC

También ha intervenido el director de la Academia de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz, quien ha destacado que Rogelio Reyes Cano es «una figura de la literatura a nivel nacional por su magisterio y su crítica literaria». También ha recordado la reciente conferencia que ofreció en la Real Academia Española sobre Antonio Machado. Igualmente ha indicado su la gran labor que desempeñó en su etapa como director de Buenas Letras, academia que «dirigió de una manera muy eficiente y con una gran generosidad, llevando a cabo todos los actos del 250 aniversario, a los que acudió la Reina Doña Sofía». Asimismo, ha hablado de la obra 'Plaza del reloj', donde retrataba su infancia y juventud en Lora del Río. Se trata de «un libro magnífico que tuve el honor de prologar y de presentar». «No cabe un sitio mejor que esta Plaza del reloj para erigir un busto a don Rogelio