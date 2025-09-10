Localizan en el río Guadalquivir el arma de fuego del doble crimen de Carmona

El arma de fuego que se utilizó en el crimen de Carmona

La Guardia Civil ha localizado en aguas del río Guadalquivir el arma de fuego usada para perpetrar el doble crimen de Carmona, cometido el pasado sábado por la tarde en un bar de la urbanización Los Nietos de dicha localidad, con el resultado de dos varones de 54 y 65 años de edad fallecidos por disparos y un tercer hombre de 63 años herido grave.

Mientras los presuntos autores del crimen, de 39 y 27 años de edad, pasarán a lo largo de la jornada de este miércoles a disposición del juzgado de Instrucción Número tres de Carmona, que investiga el asunto, los investigadores de la Guardia Civil han conseguido encontrar el arma de fuego usada por los arrestados, que sería un rifle según las personas que alertaban al 112 aquella tarde de sábado y que habría sido arrojada al río tras los hechos, que motivaron una jornada de luto oficial en Carmona.

El arma fue localizada este pasado martes gracias a un importante dispositivo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, un guía canino del Servicio Cinológico especializado en la búsqueda de armas, patrullas de Seguridad Ciudadana y agentes de la Unidad Operativa de la Policía Judicial de Homicidios.

Este arma de fuego será entregada esta misma jornada, junto con los detenidos, al Juzgado de Instrucción número tres de Carmona, que habrá de decidir sobre la situación de ambos, con al menos uno de ellos con antecedentes por hechos violentos, que sería la persona descrita por los vecinos de Carmona como un hombre problemático que había protagonizado altercados previos.