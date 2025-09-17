Localizado en el río el cadáver de la vecina de Coria desaparecida desde el lunes
Un hombre ha avistado el cuerpo en aguas próximas al puente de la Señorita
Finalmente ha sido encontrado el cadáver de Antonia Salas, la vecina de Coria del Río de 65 años de edad cuya desaparición había denunciado su familia. Fuentes del 112 han dado cuenta de que una persona ha avisado la tarde de este miércoles ... del avistamiento de un cuerpo en la lámina de agua del Guadalquivir correspondiente al puente de la Señorita, que conecta Sevilla y Camas, siendo movilizadas dotaciones de la Policía y los Bomberos.
La familia de Antonia Salas ha confirmado que el cadáver correspondería con esta mujer afectada de problemas de salud mental y que desapareció la noche del lunes tras marcharse de su vivienda de Coria.
