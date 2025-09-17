Suscríbete a
Localizado en el río el cadáver de la vecina de Coria desaparecida desde el lunes

Un hombre ha avistado el cuerpo en aguas próximas al puente de la Señorita

Cartel en el que se anunciaba la desaparición de Antonia
Cartel en el que se anunciaba la desaparición de Antonia
Finalmente ha sido encontrado el cadáver de Antonia Salas, la vecina de Coria del Río de 65 años de edad cuya desaparición había denunciado su familia. Fuentes del 112 han dado cuenta de que una persona ha avisado la tarde de este miércoles ... del avistamiento de un cuerpo en la lámina de agua del Guadalquivir correspondiente al puente de la Señorita, que conecta Sevilla y Camas, siendo movilizadas dotaciones de la Policía y los Bomberos.

