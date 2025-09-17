Localizado en el río el cadáver de la vecina de Coria desaparecida desde el lunes

Cartel en el que se anunciaba la desaparición de Antonia

Finalmente ha sido encontrado el cadáver de Antonia Salas, la vecina de Coria del Río de 65 años de edad cuya desaparición había denunciado su familia. Fuentes del 112 han dado cuenta de que una persona ha avisado la tarde de este miércoles ... del avistamiento de un cuerpo en la lámina de agua del Guadalquivir correspondiente al puente de la Señorita, que conecta Sevilla y Camas, siendo movilizadas dotaciones de la Policía y los Bomberos.

La familia de Antonia Salas ha confirmado que el cadáver correspondería con esta mujer afectada de problemas de salud mental y que desapareció la noche del lunes tras marcharse de su vivienda de Coria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión