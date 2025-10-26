La lluvia deja casas anegadas, balsas de agua en la calzada y ramas caídas en Sevilla capital y provincia

La provincia de Sevilla ha registrado desde las 18.45 horas de este domingo una docena de avisos al servicio de emergencias regional 112 por anegación de bajos de viviendas y locales, balsas de agua en la calzada y caídas de ramas por las ... lluvias.

Según ha informado el 112 a Europa Press, se han recibido avisos en Sevilla capital y en los pueblos de Paradas, Osuna, Alcalá de Guadaíra y Camas.

Los avisos están relacionados con anegación de bajos y viviendas particulares, balsas de agua en la calzada, como el caso del Paseo de Delicias en Sevilla capital y caídas de ramas, también en la ciudad hispalense —concretamente, en Escuelas Pías—.