La lluvia deja casas anegadas, balsas de agua en la calzada y ramas caídas en Sevilla capital y provincia

El servicio 112 ha recibido una docena de avisos en la tarde de este domingo por incidencias relacionadas con las precipitaciones

El tiempo en Andalucía esta semana: la Aemet activa este domingo la alerta amarilla por lluvias en Huelva y Cádiz

Una rama caída en una imagen de archivo
Una rama caída en una imagen de archivo EP

S. P.

La provincia de Sevilla ha registrado desde las 18.45 horas de este domingo una docena de avisos al servicio de emergencias regional 112 por anegación de bajos de viviendas y locales, balsas de agua en la calzada y caídas de ramas por las ... lluvias.

