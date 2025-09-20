Suscríbete a
ABC Premium

la opinión de adriano

Libro abierto

San Isidoro, junto a mi añorada Itálica, bien valen una misa

Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Espero cercano el día en el que San Isidoro del Campo deje de ser para la gran mayoría de los sevillanos una silueta fantasmal al otro lado de la autopista, para convertirse en lo que merece por su monumentalidad e historia de seis siglos, ilustre camposanto, referencia artística a pesar de sus expolios y cuna de la biblia del oso. Sevilla tiene un libro abierto sobre sí misma a tiro de piedra. San Isidoro, junto a mi añorada Itálica, bien valen una misa. Por mucha historia y monumento que tenga la capital resulta muy llamativo que no haya una línea de autobús cultural permanente de ida y vuelta que traiga legiones de cultos lectores para tanta historia.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app