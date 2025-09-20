la opinión de adriano
Libro abierto
Espero cercano el día en el que San Isidoro del Campo deje de ser para la gran mayoría de los sevillanos una silueta fantasmal al otro lado de la autopista, para convertirse en lo que merece por su monumentalidad e historia de seis siglos, ilustre camposanto, referencia artística a pesar de sus expolios y cuna de la biblia del oso. Sevilla tiene un libro abierto sobre sí misma a tiro de piedra. San Isidoro, junto a mi añorada Itálica, bien valen una misa. Por mucha historia y monumento que tenga la capital resulta muy llamativo que no haya una línea de autobús cultural permanente de ida y vuelta que traiga legiones de cultos lectores para tanta historia.
