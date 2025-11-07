Kiko Rivera muestra cómo es su nueva casa en Bollullos: 398 metros cuadrados construidos y una parcela de 780

Kiko Rivera ha decidido abrir las puertas de su nueva casa en Bollullos, una vivienda que, según reconoce, nunca antes había mostrado en una entrevista. «La verdad es que es curioso porque nunca he dado una entrevista en casa», comenta el DJ al inicio del ... reportaje difundido por El Tiempo Justo TV, donde guía a la audiencia por su recién estrenado hogar.

Rivera se mudó hace apenas unos meses a La Juliana, una conocida y exclusiva urbanización cercana a Sevilla. Allí ha adquirido un inmueble de 398 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 780 metros, dotado con sistemas de vigilancia privados y pensado, asegura, para comenzar una nueva etapa personal. «He intentado buscar una casa que ellos también sientan su nuevo hogar», explica en referencia a sus hijos.

El recorrido comienza en el porche, uno de los espacios que más utiliza en su día a día. Equipado con mesa, sillas y una amplia barbacoa, es el lugar ideal para reuniones con amigos o comidas familiares. Desde allí se accede al salón, ya familiar para sus seguidores, pues Kiko lo ha mostrado en varias ocasiones en redes sociales. Precisamente anteriormente daba los buenos días a sus seguidores con su característico sofá amarillo, uno de los elementos más reconocibles de la estancia.

Pero si algo destaca en la nueva propiedad es el exterior. Rivera presume ahora de un jardín amplio y una piscina donde las tumbonas, las sombrillas y las palmeras completan un entorno que, según cuenta, no podía tener en su antigua casa por falta de espacio.

Con este house tour, el hijo de Isabel Pantoja abre una ventana a su vida privada y muestra el que considera su refugio para esta nueva etapa, un hogar más grande, luminoso y preparado para disfrutarlo en familia.