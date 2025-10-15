Suscríbete a
La Junta de Andalucía declara Coria del Río área en alerta por circulación del virus del Nilo en mosquitos

Es el cuarto municipio sevillano que pasa a esta situación, tras Guillena, Gerena y La Luisiana

Un dron para fumigar los arrozales de Coria del Río contra el virus del Nilo
Un dron para fumigar los arrozales de Coria del Río contra el virus del Nilo Europa Press

J. D.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio sevillano de Coria del Río tras confirmarse la circulación del virus del Nilo ... occidental (VNO) en mosquitos Culex procedentes de una trampa situada en las proximidades del núcleo de población.

