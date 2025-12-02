Suscríbete a
El juez frena el intento del PSOE de reabrir la causa contra Ricardo Sánchez por el tanatorio de Mairena del Alcor

El instructor rechaza el recurso presentado por el abogado del Grupo Municipal Socialista, desestimando sus argumentos de que existan indicios sólidos de criminalidad en la causa

El juez descarta «ánimo de lucro, presión o abuso» en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor

Ayuntamiento de Mairena del Alcor ABC
Jesús Díaz

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carmona, plaza número 1, ha frenado el intento del PSOE de reabrir la causa contra Ricardo Sánchez, actual delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla y exalcalde de Mairena del Alcor, por ... el asunto del tanatorio. El instructor ha rechazado el recurso del Grupo Municipal Socialista contra el auto que acordaba el sobreseimiento del caso en el que había seis personas investigadas por presuntos delitos de administración desleal, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

