El juez frena el intento del PSOE de reabrir la causa contra Ricardo Sánchez por el tanatorio de Mairena del Alcor

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carmona, plaza número 1, ha frenado el intento del PSOE de reabrir la causa contra Ricardo Sánchez, actual delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla y exalcalde de Mairena del Alcor, por ... el asunto del tanatorio. El instructor ha rechazado el recurso del Grupo Municipal Socialista contra el auto que acordaba el sobreseimiento del caso en el que había seis personas investigadas por presuntos delitos de administración desleal, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

En un auto de 27 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado rechaza los argumentos del abogado del PSOE, incluido la existencia de indicios sólidos de criminalidad, remitiéndose a los argumentos del auto de finales de septiembre, donde exponía que las pruebas practicadas «evidencian la ausencia de elementos indiciarios que puedan sustentar otro pronunciamiento que no sea el de sobreseimiento y archivo de la causa» respecto de las seis personas investigadas, entre las que estaban Ricardo Sánchez o el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López.

La causa se ha centrado en el proyecto inicial del tanatorio público en Mairena del Alcor en el que resultaron invertidos 21.118,76 euros y si, tras el abandono del mencionado proyecto como consecuencia de la imposibilidad de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento general, la construcción del tanatorio privado ha sido llevada a cabo con arreglo a la normativa vigente de aplicación, obteniendo las correspondientes y preceptivas autorizaciones e informes favorables o, «por el contrario, existieron presuntas irregularidades cometidas en el proceso constructivo».

El instructor señalaba que «se ha sostenido como eje de la investigación judicial» que Ricardo Sánchez podría haber cometido un delito de administración desleal, «toda vez que en el proyecto inicial de tanatorio público fueron invertidos 21.118,76 euros con motivo del Decreto de 25 de junio de 2015 dictado por él, sin llevarse a cabo una modificación puntual de las normas subsidiarias que se consideraba necesaria».

Este decreto del entonces alcalde, según considera el juez, «no adolecía de ninguna objeción de naturaleza administrativa en el proceso seguido, no apreciándose ningún tipo de injerencia por su parte en el desarrollo de las funciones técnicas desarrolladas por los distintos profesionales intervinientes en el expediente en cuestión», por lo que, de conformidad con lo interesado con la Fiscalía y «ante la ausencia de elementos indiciarios contrastados fehacientemente con las diligencias de instrucción practicadas», acuerda el sobreseimiento de las actuaciones contra el exalcalde de Mairena del Alcor. Asimismo, el magistrado archiva la causa contra las otras cinco personas investigadas, entre ellas el actual alcalde de Mairena del Alcor, que estaba siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa y tráfico de influencias.