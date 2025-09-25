Suscríbete a
El juez descarta «ánimo de lucro, presión o abuso» en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor

Decreta el sobreseimiento de la causa contra Ricardo Sánchez y su sucesor en la Alcaldía por posible administración desleal, prevaricación y tráfico de influencias

Ayuntamiento de Mairena del Alcor
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Carmona ha cumplido la petición de la Fiscalía y ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa por presuntos delitos de administración desleal, prevaricación y tráfico de influencias, que tenía abierta ... contra el delegado del Gobierno andaluz en la provincia y presidente del PP sevillano, Ricardo Sánchez; y su sucesor en la Alcaldía de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, tras una denuncia del PSOE.

