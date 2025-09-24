El juez archiva la causa contra Ricardo Sánchez por el tanatorio de Mairena del Alcor El magistrado investigaba presuntos delitos de administración desleal, prevaricación administrativa y urbanística y tráfico de influencias

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Carmona (Sevilla) ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra las seis personas investigadas por presuntos delitos de administración desleal, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias en relación al proyecto de tanatorio en la localidad de Mairena del Alcor, según un auto fechado el día 23 de septiembre y notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento.

El magistrado argumenta en la resolución que el resultado de las diligencias instructoras practicadas «evidencia la ausencia de elementos indiciarios que puedan sustentar otro pronunciamiento que no sea el de sobreseimiento y archivo de la causa» respecto de las seis personas investigadas, entre las que se encuentran el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y su antecesor en el cargo, actualmente delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, Ricardo Sánchez.

En este sentido, el instructor explica que la causa se ha centrado «en el proyecto inicial del tanatorio público en Mairena del Alcor en el que resultaron invertidos 21.118,76 euros y si, tras el abandono del mencionado proyecto como consecuencia de la imposibilidad de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento general, la construcción del tanatorio privado ha sido llevada a cabo con arreglo a la normativa vigente de aplicación, obteniendo las correspondientes y preceptivas autorizaciones e informes favorables o, por el contrario, existieron presuntas irregularidades cometidas en el proceso constructivo».

Tras precisar que, entre otros aspectos, en la causa «se ha investigado en orden a su esclarecimiento si los investigados cumplían o no con pleno conocimiento -en cualquiera de los casos- con la normativa urbanística», el magistrado se refiere al delito de administración desleal por el que estaba siendo investigado el exalcalde de Mairena del Alcor y actual delegado de la Junta en Sevilla.

En relación a este último investigado, el instructor señala que «se ha sostenido como eje de la investigación judicial» que podría haber cometido un delito de administración desleal, «toda vez que en el proyecto inicial de tanatorio público en la localidad de Mairena del Alcor en suelo municipal fueron invertidos 21.118,76 euros con motivo del Decreto de 25 de junio de 2015 dictado por él, sin llevarse a cabo una modificación puntual de las normas subsidiarias que se consideraba necesaria».

«Ninguna objeción de naturaleza administrativa»

Este decreto del entonces alcalde, según considera el juez, «no adolecía de ninguna objeción de naturaleza administrativa en el proceso seguido, no apreciándose ningún tipo de injerencia por su parte en el desarrollo de las funciones técnicas desarrolladas por los distintos profesionales intervinientes en el expediente en cuestión», por lo que, de conformidad con lo interesado con la Fiscalía y «ante la ausencia de elementos indiciarios contrastados fehacientemente con las diligencias de instrucción practicadas», acuerda el sobreseimiento de las actuaciones contra el exalcalde de Mairena del Alcor. Asimismo, el magistrado archiva la causa contra las otras cinco personas investigadas, entre ellas el actual alcalde de Mairena del Alcor, que estaba siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa y tráfico de influencias.

En este sentido, y en relación con el delito de prevaricación, el instructor investigaba si, «tras el intento fallido y la no continuación del proyecto del tanatorio público en el que se habían invertido 21.118,76 euros, la construcción del tanatorio privado» por parte de una mercantil se ha llevado a cabo «con arreglo a la normativa vigente de aplicación, obteniendo todas las preceptivas autorizaciones e informes favorables».

«Hemos de analizar la actuación» de estos cinco investigados «en la tramitación administrativa del expediente de construcción del tanatorio privado por la mercantil para valorar si existen indicios suficientes del concierto previo o simultáneo en un presunto acto prevaricador (...)», asevera el magistrado, que concluye que «no estamos aquí en presencia de una actuación administrativa manifiestamente injusta y arbitraria, ni que fuese dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de los denunciados y con el conocimiento de que estuviesen actuando en contra del derecho», por lo que «es procedente archivar» el procedimiento respecto de estos cinco investigados por los delitos de prevaricación mencionados. Por último, el juez también archiva la causa seguida contra el actual alcalde y otros tres de los investigados por un presunto delito de tráfico de influencias.