La juez acelera la investigación del fraude electoral en Albaida y cita a una concejal del PSOE y a un alto cargo de Correos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor acelera en la investigación del presunto fraude electoral del PSOE en el voto por correo en las municipales de 2019 en Albaida del Aljarafe, en la que los socialistas ganaron ... por seis concejales, frente a los cinco del PP. Izquierda Unida se quedó a seis votos de obtener representación. En el último auto, de fecha de 18 de junio, la juez da un impulso a las actuaciones, citando a declarar como investigada a una concejal del gobierno municipal, cuya letra coinciden con más de medio centenar de solicitudes de votos por correos bajo sospecha, según denuncia la acusación que ejerce la formación de izquierdas.

La instructora, en un auto del pasado 18 de junio y al que ha tenido acceso ABC, acuerda una serie de diligencias relevantes en una causa que se abrió en 2020 y que hasta ahora ha avanzado poco. Así, lo primero que ha hecho la juez es prorrogar seis meses más la instrucción de esta causa, como ha solicitado el Ministerio Fiscal y IU, a la vista de las diligencias acordadas ya y «las que resta por acordar».

En este sentido, quedan pendientes de practicar pruebas de «importancia» para el esclarecimiento del presunto fraude electoral, siendo muy probable, como justifica la juez, la necesidad de adoptar otras ante la complejidad de la causa, en la que también se indagan hechos que podrían constituir en la que se han denunciado hechos que podría como ser constitutivos de delitos de suplantación de personalidad, falsedad documental, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios o abusos en el ejercicio de su función.

Del resultado de las pruebas que se han efectuado hasta el momento se hacen necesarias, como ha estipulado la juez, llamar como testigo a un alto cargo de Correos, cuyo papel se antoja relevante en los hechos investigados. Hay dos empleados investigados por su presunta implicación en la manipulación de los votos. La persona que ha sido citada a testificar es Olga García, directora de Operaciones de la empresa postal.

De otro lado, se ha citado a declarar a Ángela López Castilla, actual concejal de Cultura, Cultura, Juventud y Desarrollo Local del gobierno de José Antonio Gelo, también investigado en esta causa, junto a otras seis personas, entre las que se encuentran trabajadores de Correos o la exalalcaldesa socialista Soledad Cabezón. Para la acusación, esta concejal socialista «peinaba» el censo y facilitaba información de a quienes se les podría «tentar con promesas laborales» para que les otorgase la facultad de votar por correos por ellos.

Como ya publicó ABC, una vecina, en su testifical, admitió que le rellenaron la documentación en la sede del PSOE. Estampó su firma donde le pusieron una 'x' para hacerlo, como aparece en más de setenta solicitudes. «Me comuniqué con gente del PSOE para decirle que quería votar por correo. Lo solicité y me llegó a casa. Tuve que dar mi DNI. Fui a la casa del PSOE para que me ayudaran a rellenar la solicitud y allí dije rellénamela tú, que a mí no me importa». Se refería a la concejal de Cultura su «prima», como precisó. La letra de esta solicitud coincide, según la acusación, con la de casi medio centenar de sufragios bajo sospecha.

Con esta citación, la juez, la Fiscalía, la acusación de IU y la del PP, personada en la causa en las últimas semanas, podrán preguntar a la investigada por su papel en esta trama que presuntamente urdió un plan para conseguir «el mayor número de votos en las locales para el PSOE» a cambio de contratos y empleos municipales.

La pericial caligráfica, en marcha

Una de las pruebas claves para arrojar luz sobre las solicitudes de voto por correo irregulares que se dieron en el proceso electoral de las municipales en Albaida en 2019 es la prueba caligráfica que lleva pidiendo IU desde el principio. Ahora, y tras el cambio de actitud de la Fiscalía, la juez ordena una pericial de uno de los investigados y quién podría estar detrás de un número importante de esta documentación, aunque no son los únicos votos bajo sospecha, pues habría otros dos grupos más con un mismo denominador común, la caligrafía usada para rellenar las distintas solicitudes.

Por eso todo hace indicar que no será la única diligencia que tenga que realizarse de este tipo, a la vista de la estrategias de las acusaciones. Fue el elevado voto por correo que se dieron en las locales de 2019 lo que levantó la sospecha de IU: unas 350 personas solicitaron el sufragio por adelantado en una localidad con un censo de apenas 2.300 vecinos, lo que supone un 15%. Se quintuplicó con respecto a los comicios de 2015.