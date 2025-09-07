Juan Ávila, tras el doble crimen en Carmona: «Estamos consternados porque ha sido una tragedia»

Calle de la urbanización Los Nietos donde se encuentra el bar en el que se ha producido el tiroteo

La consternación sigue siendo grande tras la triste noticia conocida este sábado sobre el doble crimen cometido en un bar de la urbanización Los Nietos de Carmona a causa de los disparos provocados por una persona que sigue en busca y captura por la Guardia Civil. El alcalde carmonense, el popular Juan Ávila, ha atendido a ABC aún impactado por los sucesos. «Estamos consternados porque ha sido una tragedia. Aún no sabemos los motivos por el que este señor ha cometido estos asesinatos».

Asimismo, el regidor ha señalado que «aunque creo que el autor de estos crímenes está identificado, ahora mismo está en búsqueda y captura por la Guardia Civil». Igualmente ha señalado que algunos vecinos «me han dicho que este señor tiene una vivienda en la urbanización, pero no sé si está empadronado o no».

Ávila ha indicado igualmente que «me imagino que habrá mucha preocupación en la propia urbanización» y ha indicado que «los carmonenses lamentamos mucho lo que ha ocurrido». Además, el alcalde se ha puesto ya en contacto con el vicepresidente de la urbanización. «Me he puesto a disposición de todos los miembros de la urbanización para lo que necesiten y también le he podido trasladar el pésame a los familiares de las víctimas», ha concluido.