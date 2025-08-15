Los agentes entregando la cartera a su dueño en la Jefatura

Una joven encuentra una cartera con 800 euros en Mairena del Aljarafe y la entrega a la Policía La cartera ha sido ya entregada a su legítimo propietario tras este gesto de «integridad» de esta vecina

Una joven ha encontrado una cartera con 800 euros en efectivo en plena vía pública de Mairena del Aljarafe, entregando la misma a agentes de la Policía Local del municipio para su devolución a su legítimo propietario.

Según ha informado la Policía Local de Mairena del Aljarafe, los hechos habrían acontecido este pasado jueves, cuando la joven caminaba por una calle del municipio, encontrando a su paso una cartera.

La joven entregó la cartera, que contenía 800 euros en efectivo, a unos agentes de la Policía Local que circulaban por la zona prestando servicio, quienes poco después localizaron a su dueño y le entregaron el efecto extraviado; reconociendo la Policía Local «la integridad y el compromiso» que ha demostrado esta vecina con su comportamiento.