Itálica revisa su plan de prevención tras el incendio sufrido el pasado agosto

El Conjunto Arqueológico de Itálica, ubicado en Santiponce (Sevilla), revisará para realizar algún ajuste y mejorar la capacidad de respuesta su plan de prevención de incendios a raíz de lo vivido el pasado mes de agosto con el fuego que se registró en ... el recinto candidato a ser Patrimonio de la Humanidad.

Así lo ha reconocido el director de Itálica, Daniel González, que afirma en una entrevista en Europa Press que «los planes siempre permiten mejoras« y que, a partir del análisis de cómo se desarrollaron las actuaciones durante el incendio, »en este caso concreto estamos realizando nuevas modificaciones en el plan preventivo«. Entre esas mejoras, ha mencionado la ampliación de las zonas de cortafuegos perimetrales, la adecuación de caminos y otros espacios para facilitar el tránsito de los servicios de extinción, así como el inicio de estudios dirigidos a la recuperación paisajística del entorno, especialmente en lo que respecta al arbolado.

El incendio del pasado mes de agosto sólo causó daños en una zona de pastizal y en parte del arbolado perimetral, debido a las características del pasto, poco profundo y de combustión rápida, lo que derivó en que «el conjunto no ha sufrido ningún tipo de afección, ni estructural, ni estética, por el fuego».

Asimismo, González precisaba que la zona afectada fue «el frente sur, un área donde prácticamente no hay restos arqueológicos», y ha añadido que «en el momento de la extinción, más allá del tiznado superficial, no se registraron otras incidencias».

Tras detectarse el incendio durante la tarde del 8 de agosto, González ha explicado que el personal de vigilancia del Conjunto Arqueológico alertó a la Policía Local y al Ayuntamiento de Santiponce sobre el conato de incendio. A través del Consistorio y en contacto directo con los Bomberos de la provincia, se activó el procedimiento que permitió controlar los primeros indicios del fuego.

Posteriormente, con la intervención de la directora general del Museo de la Junta de Andalucía, se informó también a la Dirección General de Emergencias de la Junta de Andalucía, que movilizó destacamentos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, para hacer frente a la contingencia.

No se están investigando las causas

El director ha aclarado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil «no está actualmente investigando las causas del incendio», aunque «no se descarta que pudiera haber sido provocado», si bien «por el momento no disponemos de datos fehacientes al respecto».

Tras el incidente, González ha indicado que están «evaluando los daños«, y que se ha contratado a una empresa especializada para analizar el estado de cada uno de los árboles afectados, especialmente los olivos, una especie que ha calificado como «muy resiliente al fuego». Aunque actualmente presentan un aspecto quemado, ha explicado que muchos están rebrotando desde el interior.

«De hecho, se está estudiando caso por caso el estado de cada ejemplar y ya se observa que, a pesar de haber sufrido los efectos del fuego, están comenzando a regenerarse», ha detallado, toda vez que ha evaluado que «en un mes o dos procederemos a eliminar las partes secas y a sanear los árboles para que puedan rebrotar completamente«.