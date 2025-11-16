Suscríbete a
Isla Mayor, entre la ley del silencio y el estigma del narco

En la localidad «se sabe todo» pero «hay mucho miedo» por la «impunidad» de los delincuentes en este pueblo referente nacional en la producción de arroz y cangrejo rojo y que puja por el turismo ambiental y paisajístico como puerta de Doñana

La Policía activa a los GOES para dar caza a los narcos del tiroteo: de Isla Mayor a Villamanrique

La Policía localiza otros 3.800 kilos de hachís en Isla Mayor y la droga intervenida ya supera las cuatro toneladas y media

Interior de una de las naves de la carretera de Toruño investigadas por la Policía
Interior de una de las naves de la carretera de Toruño investigadas por la Policía Raúl Doblado
Fernando Barroso Vargas

La localidad de Isla Mayor, con 5.781 habitantes según el padrón municipal, ha vuelto a la primera página después de que un grupo de narcotraficantes tirotease con un fusil de guerra modelo AK-47 a un equipo de policías nacionales que realizaban un ... seguimiento a una operación de traslado de sustancias estupefacientes, con el resultado de un agente herido de bala en la ingle, otro con dos costillas rotas al encajar un balazo en su chaleco antibalas y un tercero con una fractura de tríceps.

